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10/10/2019 12:00

【施政前瞻】房地產協會倡空置學校建過渡性房屋，支持公私營合作

　　《經濟通通訊社１０日專訊》香港房地產協會表示，土地及房屋短缺問題一直被視為香港深
層次矛盾的根源之一，料將會成為下周公布《施政報告》中的重中之重，協會建議政府以組裝合
成建築法改變已荒廢的學校或空地為過渡性房屋解決短期供應；中期方案建議向新界土地持有人
收回土地；長期則建議政府發展新界北部地區成為香港的「都市副中心」。

＊倡空置學校建過渡性房屋，支持「公私營合作」＊

　　短期方案方面，以組裝合成建築法改建已荒廢的學校或空地為過渡性房屋，若利用全部空置
校園，估計可以容納約１０萬人；另建議在躉船上以組裝合成建築法興建過渡性住房。
　　中期方案建議向新界土地持有人收回土地，包括統一向所有農地持有人以甲級農地補償價並
適度上調後，向土地持有人收回土地作公營出租屋；支持政府推行「公私營合作」或「土地共用
計劃」，與新界土地持有人共同開發；以換地方式或向土地持有人收回土地；修改氏族制度，加
速收購「祖堂」地興建房屋及公營出租房屋提供予市場；全面提高新界的地積比率為１０倍或以
上。

＊發展新界北部地區成香港「都市副中心」＊

　　長期方案方面，協會建議當局發展新界北部地區成為香港的「都市副中心」。其他建議包括
政府立即成立「緊急土地應變小組」，處理所有有關土地審批的工作並加快流程。
　　此外，協會建議，政府立即啟動「收回土地條例」，並在一兩年內收回然後展開興建房屋計
劃，並支持政府推行空置稅，並希望藉此有效控制發展商將已完成的住屋推出市場。（ｊｏ）

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