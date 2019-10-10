《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，太古城１０月錄得首宗成交，新近成交單位為
太古城齊宮閣低層Ｄ室，實用面積５８０平方呎，建築面積６７５平方呎，２房則望間隔，業主
剛放盤不足一星期，初時叫價１０８０萬元，已貼近市價，最終再減９６﹒２萬元，以
９８３﹒８萬元將單位連租約易手，折合平均實用呎價１６９６２元，創今年同類新低。
原業主於２０１２年５月以６５０萬元買入單位，持貨７年，帳面獲利３３３﹒８萬元，單
位升值５１％。（ｂｉ）
10/10/2019 13:29
【本港樓市】太古城２房則王９８３﹒８萬元沽，創今年同類新低價
《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，太古城１０月錄得首宗成交，新近成交單位為
太古城齊宮閣低層Ｄ室，實用面積５８０平方呎，建築面積６７５平方呎，２房則望間隔，業主
剛放盤不足一星期，初時叫價１０８０萬元，已貼近市價，最終再減９６﹒２萬元，以
９８３﹒８萬元將單位連租約易手，折合平均實用呎價１６９６２元，創今年同類新低。
原業主於２０１２年５月以６５０萬元買入單位，持貨７年，帳面獲利３３３﹒８萬元，單
位升值５１％。（ｂｉ）
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