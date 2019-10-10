《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，近日元朗區二手樓價逐步回落，刺激承接力釋
放，成交量增加，低市價筍盤一般於短時間內已獲買家承接。
分行新近促成元朗尚悅５座中層Ｅ室成交，實用面積３５５平方呎，兩房間隔，業主於上月
以５４０萬元放盤，最終累減４０萬元，以５００萬元沽出，折合實用呎價１４０８５元。買家
為年青人，首期資金有限，見上址業主肯減價，立即承接。
原業主於２０１３年４月以３０４﹒７６萬元購入單位，帳面獲利１９５﹒２４萬元，單位
期內升值６４％。（ｂｉ）
10/10/2019 13:34
【本港樓市】元朗尚悅２房戶減價４０萬，年青用家斥５００萬承接
《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，近日元朗區二手樓價逐步回落，刺激承接力釋
放，成交量增加，低市價筍盤一般於短時間內已獲買家承接。
分行新近促成元朗尚悅５座中層Ｅ室成交，實用面積３５５平方呎，兩房間隔，業主於上月
以５４０萬元放盤，最終累減４０萬元，以５００萬元沽出，折合實用呎價１４０８５元。買家
為年青人，首期資金有限，見上址業主肯減價，立即承接。
原業主於２０１３年４月以３０４﹒７６萬元購入單位，帳面獲利１９５﹒２４萬元，單位
期內升值６４％。（ｂｉ）
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