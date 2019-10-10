【本港樓市】元朗尚悅２房戶減價４０萬，年青用家斥５００萬承接

《經濟通通訊社１０日專訊》中原地產表示，近日元朗區二手樓價逐步回落，刺激承接力釋

放，成交量增加，低市價筍盤一般於短時間內已獲買家承接。

分行新近促成元朗尚悅５座中層Ｅ室成交，實用面積３５５平方呎，兩房間隔，業主於上月

以５４０萬元放盤，最終累減４０萬元，以５００萬元沽出，折合實用呎價１４０８５元。買家

為年青人，首期資金有限，見上址業主肯減價，立即承接。

原業主於２０１３年４月以３０４﹒７６萬元購入單位，帳面獲利１９５﹒２４萬元，單位

期內升值６４％。（ｂｉ）

