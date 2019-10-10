  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/10/2019 16:12

【本港樓市】利嘉閣：上季二手私宅買賣按季挫四成，料今季更嚴峻

　　《經濟通通訊社１０日專訊》根據土地註冊處最新數據，今年第三季全港共錄７４４９宗二
手私宅買賣登記，較第二季的大跌４０％，為今年以來表現最差的季度，反映了第三季社會運動
爆發及中美貿易戰纏繞的影響。成交總值方面，第三季較次季歷史高位的１２０２﹒５０億元回
落４７％，僅得６４３﹒１５億元。今年第三季平均每宗二手私宅登記涉資約８６３﹒４１萬元
，較次季歷史高位的９６５﹒３２萬元，回落１０﹒６％。

＊第四季成交料跌至約５２００宗＊

　　利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第三季樓市因社會運動而遇冷，料第四季仍有不少一手
新盤將會登場爭客，故若社會亂狀未能解決，預期第四季二手私宅買賣登記量有機會按季再挫三
成，跌至僅約５２００宗的水平，即每月平均料只有約１７００宗左右。
　　按樓價劃分，今年第三季在９個樓價組別當中，除了２００萬元以下組別錄得４％的輕微升
幅外，其他８個組別全線回落，跌幅介乎７－５０％不等。當中以價值１億元或以上組別的登記
量跌幅最大，第三季僅錄１８宗登記，按季大減５０％。
　　按地區分析，從買賣交投量最活躍的十個地區觀察，今年第三季，除了土瓜灣區因為有收購
項目而逆市錄得輕微的１％升幅外，其餘九區按季錄得介乎２５％至４３％不等的跌幅；當中以
荃灣區二手私宅登記量跌幅最急劇，季內僅錄２８７宗登記，較對上一季大減４３％。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
香港政情10/10/2019
【施政前瞻】香港房地產協會：公私營合作開發新界土地 勝收回農地
香港政情10/10/2019
【施政前瞻】房地產協會倡空置學校建過渡性房屋 支持公私營合作
FOCUS10/10/2019
【FOCUS】消費稅改革救地方錢包 「開源」下一步房地產稅?
生財有道10/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：中銀香港值得繼續持有
生財有道10/10/2019
亞洲頂尖數字資產公司　BC科技集團領先同業
生財有道10/10/2019
【積金攻略】第三季人均蝕2623元 打工仔如何部署保平安?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金