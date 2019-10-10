【本港樓市】利嘉閣：上季二手私宅買賣按季挫四成，料今季更嚴峻

《經濟通通訊社１０日專訊》根據土地註冊處最新數據，今年第三季全港共錄７４４９宗二

手私宅買賣登記，較第二季的大跌４０％，為今年以來表現最差的季度，反映了第三季社會運動

爆發及中美貿易戰纏繞的影響。成交總值方面，第三季較次季歷史高位的１２０２﹒５０億元回

落４７％，僅得６４３﹒１５億元。今年第三季平均每宗二手私宅登記涉資約８６３﹒４１萬元

，較次季歷史高位的９６５﹒３２萬元，回落１０﹒６％。



＊第四季成交料跌至約５２００宗＊



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，第三季樓市因社會運動而遇冷，料第四季仍有不少一手

新盤將會登場爭客，故若社會亂狀未能解決，預期第四季二手私宅買賣登記量有機會按季再挫三

成，跌至僅約５２００宗的水平，即每月平均料只有約１７００宗左右。

按樓價劃分，今年第三季在９個樓價組別當中，除了２００萬元以下組別錄得４％的輕微升

幅外，其他８個組別全線回落，跌幅介乎７－５０％不等。當中以價值１億元或以上組別的登記

量跌幅最大，第三季僅錄１８宗登記，按季大減５０％。

按地區分析，從買賣交投量最活躍的十個地區觀察，今年第三季，除了土瓜灣區因為有收購

項目而逆市錄得輕微的１％升幅外，其餘九區按季錄得介乎２５％至４３％不等的跌幅；當中以

荃灣區二手私宅登記量跌幅最急劇，季內僅錄２８７宗登記，較對上一季大減４３％。（ｃｌ）

