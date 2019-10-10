【交通消息】機場快線今晚９時起不停九龍站及青衣站

《經濟通通訊社１０日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，因應政府及機管局要求，調整
機場快線服務。自今晚９時起，來往香港站至機場站的列車服務約每１０分鐘一班車，中途不停
九龍站及青衣站。九龍站、青衣站及博覽館站的機場快線列車服務暫停。
香港站的市區預辦登機服務，將維持在飛機起飛前９０分鐘截止，而九龍站的市區預辦登機
服務由晚上８時起暫停。（ｃｌ）
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