《經濟通通訊社１０日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華表示，早前已經與旅遊及酒店業
界代表會面，了解到業界正面對嚴峻的經營情況。他指出，政府早前已推出豁免牌照費用等措施
，亦擬考慮調撥現有資源協助業界，同時為開工不足或失業人士，提供再培訓資助津貼計劃。他
又指，香港同時需吸引遊客訪港以改善情況。
他續指，各方都希望社會盡快停止暴力，恢復秩序，又形容不同業界同坐一條船，希望大家
可付出一點，互相幫助。（ｃｗ）
10/10/2019 15:19
【紓困措施】邱騰華：政府擬再推措施協助旅遊及酒店業界
《經濟通通訊社１０日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華表示，早前已經與旅遊及酒店業
界代表會面，了解到業界正面對嚴峻的經營情況。他指出，政府早前已推出豁免牌照費用等措施
，亦擬考慮調撥現有資源協助業界，同時為開工不足或失業人士，提供再培訓資助津貼計劃。他
又指，香港同時需吸引遊客訪港以改善情況。
他續指，各方都希望社會盡快停止暴力，恢復秩序，又形容不同業界同坐一條船，希望大家
可付出一點，互相幫助。（ｃｗ）
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