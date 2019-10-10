【企業盈警】蒙古能源（００２７６）料中期虧損將大幅減少

《經濟通通訊社１０日專訊》蒙古能源（００２７６）公布，與去年同期相比，預期集團截
至今年９月３０日止六個月所錄得的虧損將大幅減少，而截至８月３１日止最近五個月之未經審
核綜合管理帳目的初步評估，集團錄得累計淨虧損約１﹒０２億元。
虧損減少主要因來自新疆之客戶對焦精煤的需求及訂單激增，導致收入與去年同期相比，增
長約一倍。
集團中期業績公告預期於１１月刊發。（ｂｎ）
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