《經濟通通訊社１０日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，集團於今年９月之總銷量為約
１１﹒３８萬部，按年減少約９％，按月則增長約１２％，當中有８７６５部為新能源和電氣化
汽車。
集團今年９月之出口量按年增長約１５％至２６６３部。於中國市場之總銷量為１１﹒１２
萬部，按年減少約９％。
今年首九個月之總銷量為９５﹒８萬部，較去年同期減少約１６％，並達至集團今年全年經
修訂銷量目標１３６萬部之７０％。（ｃｗ）
10/10/2019 17:07
《神州民企》吉利汽車（００１７５）９月銷量按年減少９％
《經濟通通訊社１０日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，集團於今年９月之總銷量為約
１１﹒３８萬部，按年減少約９％，按月則增長約１２％，當中有８７６５部為新能源和電氣化
汽車。
集團今年９月之出口量按年增長約１５％至２６６３部。於中國市場之總銷量為１１﹒１２
萬部，按年減少約９％。
今年首九個月之總銷量為９５﹒８萬部，較去年同期減少約１６％，並達至集團今年全年經
修訂銷量目標１３６萬部之７０％。（ｃｗ）
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