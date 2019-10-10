《神州民企》吉利汽車（００１７５）９月銷量按年減少９％

《經濟通通訊社１０日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，集團於今年９月之總銷量為約

１１﹒３８萬部，按年減少約９％，按月則增長約１２％，當中有８７６５部為新能源和電氣化

汽車。

集團今年９月之出口量按年增長約１５％至２６６３部。於中國市場之總銷量為１１﹒１２

萬部，按年減少約９％。

今年首九個月之總銷量為９５﹒８萬部，較去年同期減少約１６％，並達至集團今年全年經

修訂銷量目標１３６萬部之７０％。（ｃｗ）

