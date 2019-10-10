《經濟通通訊社１０日專訊》運輸及房屋局局長陳帆在政府跨部門記者會上表示，近月的暴
力示威令本港公共交通系統大受影響，六月以來，已有４００多組交通燈受干擾或破壞，對駕駛
者及過路者構成嚴重威脅。
他續指，六月以來，約４﹒２萬米路旁欄桿被拆，亦有約１７００個公共道路設施被塗污。
他強調，港鐵（０００６６）暫停服務只為完成修復工作，絕無其他考慮。他呼籲示威者回復和
平理性，停止暴力，令市民生活盡快回復正常。（ｃｗ）（ｚｚ）
10/10/2019 16:45
【修例風暴】陳帆：六月以來４００多組交通燈受破壞，籲停止暴力
《經濟通通訊社１０日專訊》運輸及房屋局局長陳帆在政府跨部門記者會上表示，近月的暴
力示威令本港公共交通系統大受影響，六月以來，已有４００多組交通燈受干擾或破壞，對駕駛
者及過路者構成嚴重威脅。
他續指，六月以來，約４﹒２萬米路旁欄桿被拆，亦有約１７００個公共道路設施被塗污。
他強調，港鐵（０００６６）暫停服務只為完成修復工作，絕無其他考慮。他呼籲示威者回復和
平理性，停止暴力，令市民生活盡快回復正常。（ｃｗ）（ｚｚ）
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