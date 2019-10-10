《小傳日記》貿談前景漸模糊，好友淡友冇晒乎！

《小傳日記》隔晚（９日）花旗國魚缸突然抽升，因為中美兩位大佬亦預備開始講數，聽聞

好似侵侵（特朗普）話預計可以傾好數，所以道指高收近二百點。魚缸呢邊就反覆上落，可能咁

多位缸友已經領過唔少次嘢，對侵侵講嘅嘢都唔太樂觀，恆指早上輕微低開５７點，領展

（００８２３）今日都低開低走，除咗因為示威活動令收租股受壓之外，領展ＣＥＯ王國龍喺前

日（８日）減持５０萬股，推低半日股價發展。

雖然其他本地磚頭都跟住潛水，但部分消費股就繼續因為黃金周效應而炒高，萬洲

（００２８８）、蒙牛（０２３１９）同恆安（０１０４４）都略見鑊氣。加上手機設備「孖寶

」下晝愈升愈有，魚缸最多彈起１２６點，全日高見２５８０９點，但最終恆指收報２５７０７

點，只係彈起２５點或唔夠半巴仙，成交額７９０﹒８１億銀，按日增近半成；國貨全日收報

１０２１８點，升４９點或半巴仙。

神州Ａ場仍有炒作，上證收報２９４７點，升２２點或近１巴仙；深證收報９６３８點，升

１３１點或超過１巴仙。兩市合共成交４２０６億人仔，較昨日增加一成半。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）早前遭大摩唱淡，今日見低位後反彈唔夠半巴仙，報

５７﹒４５銀；生發發（００３８８）彈起１巴仙，報２３２銀。ＱＱ（００７００）微漲唔夠

半巴仙，報３１８﹒８銀。神州移動（００９４１）一樣微漲唔夠巴仙，報６５﹒２銀。ＡＩＡ

（０１２９９）逆市跣低超過１巴仙，報７１﹒７銀。



＊華為有希望丘鈦展升浪，貿戰有得傾晶片佬就升＊



侵侵就最鍾意玩口水戰，先前９月神州同花旗國嘅貿易談判傾唔埋，噚晚佢突然又話兩國有

機會達成貿易協議，仲話諗住向華為供應非敏感性產品，搞到手機概念板塊升到著哂火。今日最

威實係丘鈦（０１４７８）同瑞聲（０２０１８），兩者分別飆７巴仙同６巴仙，報９﹒１５銀

及４４﹒６銀，瑞聲仲要係最省鏡嘅藍戰士！舜宇（０２３８２）都不甘示弱，升成４巴仙，報

１１７﹒４銀。比亞迪電子（００２８５）就還可以，跳高２巴仙，報１１﹒５２銀。

美中兩國似乎都仲有計傾，晶片佬當然聞風而動啦！ＡＳＭ太平洋（００５２２）就有中金

加持，話第四季收入將會復甦，評佢跑贏大市添！佢全日跳高近５巴仙，報１０１﹒５銀。中芯

（００９８１）同華虹半導體（０１３４７）就無咁有力，分別彈起近兩巴仙同１巴仙，報

９﹒７２銀同報１５﹒３８銀。上海復旦（０１３８５）就大插近８巴仙，報５﹒７７銀，慘！



＊運費急炒高中遠系風騷，吉利出澄清汽車股回升＊



中美談判今日開始，外界有傳或會達成局部協議，加上沙特石油設施喺上月遭到襲擊後，國

際原油運費亦都因為咁水漲船高，波羅的海原油運價指數（ＢＤＴＩ）從上個月開始就節節上升

，８日環比漲近三成六，達年內最高點，早前被花旗國列咗入「黑名單」嘅中遠系今日一齊發力

，中遠海能（０１１３８）勁彈近９巴仙，報３﹒５１銀；中遠海控（０１９１９）升逾４巴仙

，報２﹒８８銀；中遠海發（０２８６６）都有得升２巴仙，報０﹒９１銀。其他航運佬都齊齊

嚟趁墟，太平洋航運（０２３４３）升近２巴仙，報１﹒６銀；中外運（００５９８）亦揚近２

巴仙，報２﹒４９銀。

砵砵車方面，吉利（００１７５）今日就出嚟澄清話，並無打算同富豪汽車合作，但唔會排

除未來會有潛在嘅合作機會咁話，吉利全日漲逾２巴仙，報１３﹒９４銀。神洲即將公布上個月

嘅四個轆銷售數據，唔知係咪「孖屐」憧憬數據結果，其他汽車佬都普遍反彈，華晨

（０１１１４）升逾３巴仙，報８﹒３６銀；北汽（０１９５８）最叻升近半成，報４﹒９２銀

；廣汽（０２２３８）都唔錯彈起近４巴仙，報８銀。



＊人仔突急漲內房卻惆悵，大行又發功豬肉佬就衝＊



缸友收到風話美中兩國有機會達成匯率協議令人仔跳彈床，離岸人仔（ＣＮＨ）兌一美元今

日高見７﹒０９９３，而早排好多神州磚頭公布咗９月銷售數字，普遍都見得下人，但今日竟然

借人仔反彈呢個消息回吐！好似神州四大磚頭咁，碧桂園（０２００７）、融創

（０１９１８）、萬科（０２２０２）雖然齊齊碌落去，但就好少少，都係跣低唔夠１巴仙，分

別報１０﹒３銀、報３２﹒５銀及２７﹒６銀。四條三恆大（０３３３３）就蒸發近兩巴仙，報

１７﹒１４銀。潤地（０１１０９）同中海外（００６８８）就好少少，兩者升咗唔夠１巴仙，

報３４﹒９６０３５銀同２５﹒２５銀。龍湖（００９６０）就有啲料到，彈起超過１巴仙，報

３０﹒９銀。

一聽到神州同花旗國有機會係貿易戰講好數，豬肉佬就最興奮啦，加上最近又有大行唱好，

話萬洲（００２８８）第三季業績可以期待，唔怪得佢今日升得咁開心啦。萬洲全日鏟高近４巴

仙，報７﹒３３銀，而中糧肉食（０１６１０）就發哂癲咁飆高７巴仙，報２﹒６３銀。其他冇

乜「刁」嘅豬肉佬都有得升，普甜食品（０１６９９）跳起超過３巴仙，報０﹒３銀。大成食品

（０３９９９）彈兩巴仙，報０﹒４６５銀。雨潤食品（０１０６８）就碌低一巴仙，報

０﹒８４銀。請請！



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