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10/10/2019 12:23

《真知灼見－溫灼培》假如歐盟接受約翰遜的脫歐方案

　　《真知灼見》英國時報（Ｔｉｍｅｓ　Ｎｅｗｓｐａｐｅｒ）周三（９日）報道，歐盟可能
會接受上周由英國首相約翰遜所提出，暫時把北愛爾蘭留在歐盟以換取英國可作順利「脫歐」的
方案；不過，有關報道很快便被歐盟所否認。依此看來，約翰遜現在似乎只有兩條路可作選擇，
「硬脫歐」或是宣布延遲「脫歐」。
　
＊約翰遜堅決徹底脫歐＊
　
　　雖然約翰遜的「脫歐」方案不被歐盟接受，但從此份方案中，可反映出他對徹底脫離歐盟單
一市場的決心。北愛問題向來是英國脫歐的一大障礙，因為如「脫歐」後，北愛與愛爾蘭之間一
旦需要加設關卡，便可能會觸發北愛人民的「脫英」情緒，導致北愛有「脫英」風險，而這風險
英國是難於承受。現在約翰遜建議暫把北愛留在歐盟內，這無疑是把北愛問題暫時放下，使英國
可加快「脫歐」進程，待日後（如約翰遜所建議的５年後）再處理北愛問題。不過
，從約翰遜這一舉動，也反映出他對徹底脫離歐盟單一市場的決心。試想想，如約翰遜不想離開
歐盟單一市場，他便無需暫把北愛留在歐盟內了；有此動作，明顯反映出約翰遜對帶領英國徹底
離開歐盟單一市場的決心。
　
＊看淡英鎊＊
　
　　過去筆者已多次說過，如果英國最終離開歐盟單一市場，不論是有協議還是無協議下離開，
筆者也會全面看談英鎊。相反，如英國「脫歐」後仍保留在單一市場內，筆者會全面看好英鎊。
現在歐盟並不接受約翰遜的方案；而歐盟所以不接受，是因為約翰遜未有給予歐盟足夠的好處作
交換。但是，如約翰遜繼續以此「脫歐」方案作為框架，賦予更多利益予歐盟作交換，而歐盟最
終又接受了約翰遜的「脫歐」方案的話，屆時大家便要小心在英國很大機會離開歐盟單一市場，
英鎊匯價將有機會面臨大幅下跌。技術上，英鎊較大上升阻力料於１﹒２５美元位置，前景看淡
。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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