【積金攻略】面對內憂外患業界籲打工仔採避險策略，善用保證基金

《環富通基金頻道記者伍賜好１０日報道》受到本地示威事件持續影響，近兩個月，強積金

的港股基金錄得明顯的贖回，主要轉投防守類基金。對於環球及本港經濟逆轉，港股面對本地政

局動盪和中美貿易談判的內憂外患之際，內憂外患下，保險業人士建議宜強積金成員可採取避險

策略。



＊鍾建強：選擇「軟性保證基金」分散投資及避險＊



恆傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強對《環富通基金頻道》表示，受累於中

美貿易戰，預期第四季環球經濟前景持續向淡，料股市表現仍然較為波動，因此，本港投資者在

強積金的資產配置上，須加倍著重風險管理。

在這個波動和不明朗的市況下，他建議投資者可選擇「軟性保證強積基金」，因這類基金的

基金經理可動用部資金投資於股票，這可為投資者進行分散投資。當投資者到６５歲退休時，可

享有軟性保證基金的保證回報。但若中途贖回，便不可享有保證回報。不過，若該基金的股票投

資回報高過保證回報，相信投資者亦不會介意中途離開。他指，這類基金的好處是既可分散投資

，亦可保本，是避險的好選擇。



＊臨近退休者，建議選擇「硬性保證基金」＊



至於臨近退休者，他建議可選擇一些「硬性保證基金」，因投資者可隨時進行贖回，並可按

比例取回保證回報。但市面上這類基金的供應甚少，只有數隻，保證回報約２％－３％，在這個

低息及波動市況的環境下，這類基金屬於吸引的產品。

不過，他提醒投資者在選擇軟性保證基金或硬性保證基金時，需要留意基金的條文細則，不

同的基金會有不同的規則。這可免日後因不清楚條文而取不到保證回報等等。



＊透過「半自由行」，轉往有提供保證基金受託人＊



他又指，若僱員任職機構所選擇的強積金供應商所提供的投資產品組合並無提供軟性或硬性

保證基金時，僱員可透過強積金「半自由行」，將僱員供款部分轉往其他有提供軟性或硬性保證

基金的受託人，這便可確保僱員的投資可獲得適當的避險投資保障。



＊長線吸亞洲基金，債券偏貴暫不宜買＊



在強積金的配置方面，鍾健強說，預期第四季股票市場的表現會較為波動，對於年青人而言

，可考慮將每月新供款長線投資於亞洲市場。他指，儘管內地經濟短期內受到貿易戰所影響，但

內地市場是內需的大引擎，相信長線會好轉。

至於債券的投資方面，他表示，在央行減息和施行量化寬鬆貨幣政策下，不利於債券市場。

歐洲已出現負利率情況，令購買債券不單保息收，反而要支付利息。同時，目前債價已升上偏貴

水平，投資須慎防顯現「泡沫爆破」危機。因此，他認為此際購買債券避險是不恰當的。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

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