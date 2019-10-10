【積金攻略】強積金第三季人均蝕２６２３元，打工仔如何保平安？

《環富通基金頻道記者伍賜好１０日報道》全港多處地區上周末出現暴力衝突，持續三個多

月的社會不穩局面有升級跡象，在這多事之秋，不少打工仔強積金持有港股基金，強積金成員應

如何為今季組合作部署呢？

受到本地示威事件持續影響，近兩個月，強積金的港股基金錄得明顯的贖回，主要轉投防守

類基金。專家認為，港股面對本地政局動盪和中美貿易談判的內憂外患之際，宜採避險策略。



＊第三季強積金整體跌１﹒１３％，港股基金挫近７％＊



據理柏數據顯示，第三季，強積金整體下跌１﹒１３％，人均蝕２６２３元。單計９月份，

整體強積金上升０﹒９７％，以６月底強積金總淨資產值９１００億元、去年底計劃成員

４３６﹒５萬名計算，人均賺２０２２元。

８月份整體強積金則跌１﹒８５％，以相同的計算基礎，人均蝕３８５７元。７月份強積金

每人平均虧蝕７８８港元。



＊永明金融：強積金港股基金近兩個月贖回驟增＊



資料顯示，雖然今年至今強積金平均回報仍升逾７％，但第三季已轉跌，當中受重創的是港

股基金，更急跌近７％。第四大強積金受託人永明金融亦指，最近其港股產品呈現較大贖回，８

月份旗下港股產品淨流出逾５億元。

永明金融財富及退休金業務總經理陸季嬋表示，８及９月成員換馬情況較７月時驟增逾兩倍

，按月約有１萬宗組合轉換，主要由港股基金轉投防守類基金。



＊匯豐葉士奇：按風險承受能力制定長遠策略，不要被短期波動打亂陣腳＊



匯豐香港退休金主管葉士奇在回應《環富通基金頻道》的提問時表示，強積金是長遠的投資

，其投資年期長達成員整個工作人生。投資年期越長，遇到市況波動的機會亦越大，但其平均成

本法有助抵禦市場短期波動。

成員應按投資目標及風險承受能力，制定長遠投資策略及相關資產配置，為自己累積退休財

富，不要被短期的表現數據打亂陣腳。

成員應定期檢視強積金投資策略及帳戶表現，並根據不同人生階段的需要為投資組合作出相

應部署。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

