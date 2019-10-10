《保險睿見－謝佩蘭》創新睡眠積分，助你活出健康長久好生活

《保險睿見》在上一期的專欄，我跟大家提到，有保險公司在幾年前推出了一個反傳統保險

概念的健康計劃，反被動為主動，鼓勵客戶建立全面的健康生活模式。為鼓勵客戶進一步投入實

踐健康的生活習慣，該健康計劃最近推出全新積分項目，包括培養良好睡眠習慣的「睡眠評估」

和「舒適睡眠」，以及鼓勵健康飲食的「至『營』飲食」，透過賺取積分換領獎賞，推動客戶養

成良好生活習慣。為令獎賞更吸引，計劃亦不斷加強獎賞陣容，在健康生活路途上，不斷帶給大

家驚喜。

該保險公司亦於今年在亞太區五個國家及地區進行調查，發現接近一半（４７％）的香港受

訪者每晚平均只睡五至六個小時，同時，有超過一半（５４％）的香港受訪者擔憂睡眠不足或希

望多睡一點。而差不多全數（９７％）香港受訪者均認同，充足睡眠有助活出「健康長久好生活

」，反映市民明白睡眠對健康的影響。

為鼓勵會員投入健康生活，該計劃特別推出睡眠和加強版健康飲食積分項目，並輔以一系列

全新多元化的生活獎賞作為動力，讓健康生活的理念進一步融入會員生活各個層面。會員只要完

成手機應用程式內的「睡眠評估」，便可加深了解自己的睡眠質素及獲取改善睡眠的建議，同時

亦可賺取積分。而「舒適睡眠」讓會員記錄睡眠時數，每日睡指定時數便可賺取積分，鼓勵大家

睡多一點及睡好一點。健康生活除了睡得好，還要吃得好。透過「至『營』飲食」積分項目，會

員惠顧衛生署「星級有營食肆」運動的參與食肆享用「有營菜式」，上載收據圖片便可賺取積分

。

除了新增的積分項目，該健康程式亦不斷加強獎賞陣容，即將加入的有廣受香港人喜愛的連

鎖咖啡店、戲院、網上購物平台及網上酒店預訂平台。另外，會員除可享有即時保費９折外，透

過堅持健康生活模式，首年成為金級會員，並持續保持金級會員級別，更可繼續享有每年保費最

少９折。

該計劃的最新數據更顯示，計劃有助提高會員的健康意識，成功鼓勵更多會員參與健康評估

及持續運動。自計劃推出以來，會員的健康水平，無論是血壓水平、血糖水平、身高體重指數

（ＢＭＩ）及膽固醇水平等，均有顯著改善，足以證明該計劃的健康理念，已融入會員生活各個

層面，成功推動市民實踐「健康長久好生活」。

《友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

