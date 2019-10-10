《投資領域－譚家駿》經濟前景疲弱，留意亞洲優質債

《投資領域》固定收益市場今年以來的回報相當強勁，當中不少證券於半年內錄得逾雙位數

升幅，然而，我們建議投資者接下來宜保持審慎，並聚焦美國國債和優質債券，尤其是亞洲優質

債券。

近期市場投資氣氛有所好轉，主要是源於中美重啟貿易談判和歐美貨幣政策偏向寬鬆，特別

是市場現時預計聯儲局將會進一步減息，歐洲央行亦已再次下調其負利率，及將於１１月重啟量

化寬鬆。我們看到「低息維持多一段時間」的主題重現，投資者在債券市場尋求高孳息的趨勢可

能仍會持續一段時間。

不過，中美雖然重啟貿談，惟貿易糾紛已對經濟造成破壞，商業信心受到打擊，需要一段時

間才能復元。而更加重要的是，中美兩國實質上是在爭奪全球霸主地位，所以即使貿易戰結束，

雙方似乎仍會繼續科技戰，科技業供應鏈受到干擾的影響仍然被市場低估。



＊經濟數據轉弱＊



另外，在貨幣環境已非常寬鬆的情況下，主要央行可用的政策工具有限，亦令我們質疑央行

能否應對下一輪危機。

除此之外，環球經濟增長前景持續轉差，基本因素並無任何亮麗之處，尤其是過去數月以來

增長放緩的趨勢已變得更加明顯，多個主要經濟體的領先指標採購經理指數（ＰＭＩ）已跌至

５０之下的收縮區，因此，我們依然看淡環球經濟增長前景。

所以，投資者現在實行的，其實是「先買後擔憂」的策略，惟一旦投資者意識到無論央行採

取任何行動，亦未必足以預防下一輪經濟衰退時，恐會為此魯莽投資行為蒙受損受。

而在經濟增長放緩、通脹乏力與聯儲局減息的大環境下，我們維持非常看好美國國債，尤其

是當現時數以十萬億美元計的已發展市場債券已錄得負孳息，相對上仍然可提供正孳息的優質美

國國債就變得非常吸引，而減息亦可為美國國債帶來更大支持。



＊央行寬鬆支持亞債＊



此外，如此所述，環球經濟前景較差，所以，投資者絕對不宜轉持信貸質素較低的債券，反

而應該持有優質信貸並謹慎行事，其中，亞洲優質債券值得留意。

亞洲投資級別企業債過去１０多年來只有３年錄得負回報，這往往在其後一年會收回失地並

錄得更高回報，而在２００６、２０１５、２０１６及２０１７年加息周期時，亞債仍可提供正

回報。而且亞洲投資級別企業債不僅孳息較同類美債更高，波幅卻是相對較低，加上區內央行年

內料進一步寬鬆支持亞債表現，是優質債券的吸引選擇。

在亞洲市場當中，菲律賓主權債的估值偏高，印度銀行和企業債券的估值亦未反映基本因素

迅速轉弱的情況，而印尼債券息差今年表現強勁，但卻已反映所有利好消息，相對上，我們更看

好中國的投資級別房地產、銀行的租賃公司和資產管理公司。

《首域投資（香港）分銷業務董事 譚家駿》

