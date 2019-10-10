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即市新聞

10/10/2019 10:00

《宏觀理財－冼健岷》工作假期保障，安心闖蕩大世界

　　《宏觀理財》一直以來，很多年青人都嚮往參加工作假期，希望親身體驗外國生活，並且汲
取工作經驗，擴闊視野。香港已先後與１４個國家訂立工作假期計劃。根據勞工處數字，已經有
約９萬名１８至３０歲合資格的香港青年參與此計劃。人在異地，沒有親友在身邊，一旦遇到意
外倍感徬徨，所以實在有需要投保工作假期保險，以策萬全。

＊緊急醫療運送，助受保人盡快返港＊

　　工作假期保險的醫療保障，多數都會包括門診、住院、外科手術、處方藥物、化驗測試等費
用，不過要留意每間保險公司的計劃詳情或有不同，大家要小心比較。有些保障方案更提供住院
現金津貼，幫補受保人因未能工作而蒙受的收入損失。如果受保人入院後需運返香港就醫，工作
假期保險的緊急醫療運送保障就可以助受保人盡快返港，得到更適切的治療，而大部分保障方案
的醫療運送項目都不設上限，大家就可以更安心了！
　　市面上有保障計劃更特設入息援助保障，若受保人在旅程中意外受傷住院超過７天，在醫生
證明下不能返回工作崗位，每周可獲賠償１０００元，最長為期３星期，以應付燃眉之急。此外
，另有一個保障方案提供綁架保障，受保人因遭遇綁架而導致意外身故亦可獲賠償。
　　去工作假期除了工作，當然還有假期。市場上有一個工作假期保障更覆蓋受保人在旅程中，
參與跳傘、笨豬跳、越野單車、滑雪、潛水及滑水期間因意外導致死亡或永久傷殘，可獲高達
８５萬元保障。此保障亦賠償個人行李於旅遊期間意外遺失或損毀，包括平板電腦、手提電腦和
攝錄器材等。若果在旅途上遺失護照、機票或信用卡等，亦可獲賠償需繳付的補領費用。

＊個人責任保障逾百萬元＊

　　工作假期保險亦包括個人責任保障，此項保障是保障受保人在旅程中因疏忽導致他人身故、
受傷或財物損毀，而須負上的法律責任。坊間大部分的工作假期保險均涵蓋「個人責任」保障，
一般的賠償額都超逾１００萬元。
　　另外，此類保險亦包括取消旅程及２４小時緊急援助的保障，即使不幸因不同原因要取消工
作假期，都可獲賠償；當有突發事故需求助，亦得到適當支援。在保費方面，以前赴澳洲享受工
作假期為例，最平的保費僅１６６６元；最昂貴保費達５８５０元，相差逾４０００元。當然，
不同方案的保障範圍都有不同，大家就要按自己狀況，並參考理財顧問的意見，選擇適合個人需
要的保障，放心闖蕩大世界。《康宏理財服務有限公司行政總裁　冼健岷》

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