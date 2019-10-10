港股承接力不足，全日僅升２５點收報２５７０７，成交７９１億元

《經濟通通訊社１０日專訊》美中貿易達成協議與否的消息反覆，因而拖累恆指低開５７點

報２５６２５點，其後更一度低見２５５２１點挫１６０點。不過，後有傳中美擬達成匯率協議

，故人民幣急升，亦支持港股止跌回升。

雖然午後受惠於手機孖寶的升勢，港股一度漲１２６點高見２５８０９點，但市場仍然見憂

慮，接近尾段時升幅急速收窄，最終恆指收報２５７０７，僅升２５點或０﹒１０％，主板成交

７９０﹒８１億元，按日增近５％。國企指數報１０２１８，升４９點或０﹒４８％。

內地Ａ股向好，上證綜指收報２９４７，升２２點或０﹒７８％。深成指收報９６３８，升

１３１點或１﹒３８％，兩市成交合共４２０５﹒６６億人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒２３％，報５７﹒４５元；港交所

（００３８８）獲摩通恢復評級維持「增持」，全日走高１﹒０５％，報２３２元；騰訊

（００７００）漲０﹒１９％，報３１８﹒８元；中移動（００９４１）獲滙證維持「買入」評

級，全日升０﹒１５％，報６５﹒２元；友邦（０１２９９）軟１﹒１％，報７１﹒７元。

另外，領展（００８２３）遭行政總裁王國龍減持５０萬股，全日走低３﹒０１％，報

８０﹒５元，為全日最大跌幅藍籌。



＊中美或達成部分協議，手機設備、豬肉股大致向上＊



美中新一輪貿易談判有機會達成階段性貿易協議，手機設備股普遍上揚。有傳蘋果公司最快

會在明年第三季首推５Ｇ手機，加上美國總統特朗普擬准許美國個別公司，向華為供應非敏感性

產品，瑞聲（０２０１８）走高６﹒３２％，報４４﹒６元，為全日升幅最大藍籌；舜宇

（０２３８２）漲４﹒２６％，報１１７﹒４元；丘鈦（０１４７８）急升４﹒２６％，

報１１７﹒４元；比亞迪電子（００２８５）揚２﹒４９％，報１１﹒５２元；中興

（００７６３）漲５﹒０７％，報２１﹒７５元。

有傳中國官員提議增加對美國農產品的年度採購，豬肉股大致向上。萬洲（００２８８）急

漲３﹒９７％，報７﹒３３元；內地扶持生豬生產，中糧肉食（０１６１０）反彈７﹒３５％，

報２﹒６３元；普甜食品（０１６９９）升３﹒４５％，報０﹒３元；雨潤食品（０１０６８）

軟１﹒１８％，報０﹒８４元。



＊資金流入內需股、醫藥股，恆安成表現最佳國指股＊



內需股繼續有追捧，恆安（０１０４４）獲摩通升其評級至「中性」，目標價則維持４９元

，全日揚３﹒５６％，報５０﹒９５元，為全日升幅最大國指股；體品股繼續創新高，李寧（０

２３３１）獲大華繼顯升評級至「買入」，全日飆３﹒１９％，報２５﹒８５元，盤中曾創逾９

年新高；美團（０３６９０）獲匯證重申「買入」評級，目標價上調至１１１元，今日繼續破頂

，全日走高１﹒９０％，報９１﹒１５元；由於內地加大對奶牛養殖信貸支持，蒙牛

（０２３１９）漲２﹒３１％，報３１﹒０５元。

醫藥股普遍造好，中生製藥（０１１７７）旗下正大天晴開發的治療類風濕性關節炎藥物，

獲國家藥品監督管理局頒發藥品註冊，漲３﹒４３％，報１０﹒８６元；石藥（０１０９３）走

高１﹒７９％，報１７﹒０６元；國藥（０１０９９）彈１﹒５９％，報２５﹒５５元；藥明康

德（０２３５９）揚４﹒８１％，報８７﹒１元；同仁堂國藥（０３６１３）為慶祝成立３５０

周年，決議宣派特別中期股息每股０﹒７２元，全日漲２﹒２％，報１２﹒１元。



＊人幣走高航空股造好，內地調控風險增內房續回吐＊



傳美中將達成匯率協議，人民幣續抽升，帶動航空股造好。東航（００６７０）走高

４﹒１１％，報３﹒８元；南航（０１０５５）漲３﹒７４％，報４﹒７１元；國航

（００７５３）揚１﹒０６％，報６﹒７元；中銀航租（０２５８８）微升０﹒２１％，報

７１﹒２５元。不過，國泰航空（００２９３）軟０﹒４２％，報９﹒５４元。

內地第三季土地量價齊跌，內房表現偏軟，碧桂園（０２００７）軟０﹒５８％，

報１０﹒３元；潤地（０１１０９）升０﹒５９％，報３４﹒３５元；中海外（００６８８）微

升０﹒４％，報２５﹒２５元；融創（０１９１８）及萬科（０２２０２）軟近１％，分別報

３２﹒５元及２７﹒６元。（ｊｔ）

