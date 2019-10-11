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即市新聞

11/10/2019 12:42

《缸邊麗評－熊麗萍》內房銷售理想可收集，本地地產股暫難轉勢

　　《缸邊麗評》中美兩國高層貿易代表再度展開會談，而美國總統特朗普突然表示，在第二天
（美國時間周五）會談後與中方代表劉鶴見面，消息令市場產生憧憬，特朗普的出現不會是與劉
鶴就整體協議作爭論，合理推斷是雙方應是已有一定的基礎協議，特、劉會面料是指示未來如何
推進會談。
　
＊貿談仍有變數＊
　
　　筆者認為大家需提防特朗普是否因為面臨彈核調查，加上美國與歐盟又有關稅爭論，因而將
中美貿易談判交出部分成績，但特朗普仍會觀察面對的多個「火頭」及民意轉向，令中美協議仍
有變數。
　
　　除了中美貿易問題之外，中、港兩地股市表現各異亦有其自身因素，單以地產股來說，內房
股９月份銷售數據大多表現強勁，多隻內房股近日走勢明顯上升，反觀本地樓市則受政治社會事
件影響，市場對本港經濟及樓市信心疲弱，形成內房股上升，而本地地產股則受壓。
　
＊內房保持強勢＊
　
　　筆者認為個別內房股仍可保持升勢，不少內房股９月份銷售去年同期增長四成以上，龍光地
產（０３３８０）９月銷售去年同期增長１﹒３倍，合景泰富（０１８１３）增長接近一倍，龍
湖地產（００９６０）及碧桂園（０２００７）分別增長５５％及四成。但１０月份黃金周銷售
未見突出，內房股走勢料轉較反覆及個別發展，筆者認為內房股當中，仍繼續睇好龍湖地產及世
茂房地產（００８１３）。
　
　　另可留意兩隻年銷售金額進軍千億元的內房股，包括正榮地產（０６１５８）及半新股中梁
控股（０２７７２），前者首九個月銷售金額９００億元，今年全年銷售總額料達１３００億元
，加上早前已完成多項發債，信貸評級亦被調高，有助降低融資成本。後者首九個月銷售金額
１０００億元，股價在５元水平整固後，現重返招股價水平，亦有吸納價值。
　
＊聚焦施政報告＊
　
　　本地地產股一方面受政治社會事件影響，令樓市交投淡靜，部分地產股更受近期商場提早關
門及遊客來港減少，令租金收入下降，本地地產股暫未見起色，除了地產發展及收租股之外，本
地房地產信托基金亦受零售市道銷售疲弱影響，股價由高位調整兩至三成。筆者認為特區政府下
周三（１６日）發表《施政報告》是本地地產股走勢的另一焦點，由於股價調整已深，市場借勢
炒作，或可為地產股帶來短暫反彈，但整體經濟放緩及社會問題難以短期解決，地產股暫難真正
轉勢。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

＊　筆者無持有上述股份

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