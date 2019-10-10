《股金豐采－涂國彬》經濟數據添憂，十月料將減息

《股金豐采》美國經濟雖有減慢跡象，但還是相當強勁，美元資產一直吸引，美元美股雖調

整，但維持高位。



＊將再擴資產負債表＊



不過，１０月第一周，疲弱的製造業數據響了警號。９月ＩＳＭ製造業數據創逾十年新低，

服務業活動降至三年低點，打擊市場信心，擔憂情緒急升，ＶＩＸ突破２０水平，風險資產受壓

，１０月再減息預期急升溫。隨後就業數據好壞不一，但整體還算溫和增長。

除了觀察經濟數據，亦可看官員態度。鮑威爾繼續保持樂觀，表示將很快再度擴大資產負債

表措施，但強調不應被解讀為ＱＥ。最新公布的美聯儲議息紀錄中，並沒太多新意，部分關注市

場期望減息步伐較計劃為快，以及經濟下行壓力升溫。



＊美聯儲內部存分歧＊



可以肯定的是，美聯儲內部對未來政策有較大分歧。目前對１０月減息預期穩定在八成。當

然，特朗普繼續給美聯儲施壓，呼籲應該將利率降至負值。經濟數據以外，還要留意貿易談判。

年底前，美聯儲還將有至少一次減息，明年或繼續維持。這樣趨勢下，黃金將直接受惠，尤其減

息不僅美國，而是全球大部分央行的舉動。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

