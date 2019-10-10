《鍾之日記》貿談撲朔迷離，魚缸搖擺不定

《鍾之日記》１０月１０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



國務院副總理劉鶴帶領的代表團周四（１０日）起在華盛頓與美國貿易代表萊特希澤及財長

努欽舉行新一輪貿易談判，事前外界均感悲觀。美國本周大打「人權牌」，美商務部將海康威視

等科技公司、新疆公安廳等２８中國實體列入貿易黑名單，令貿談氣氛轉冷，ＮＢＡ又因撐港言

論被中國抵制，加上特朗普在國內又遭到彈劾，貿談背景變得更為複雜。不過，特朗普周三突然

唱好貿易戰談判，指中美有「相當好的機會」達成協議，外電亦引述消息指，白宮正考慮推出之

前與中國達成的匯率協議，作為初步貿易協議的一部分，而原定１０月１５日再對中國加徵關稅

（２５％上調至３０％）的亦可能暫緩。

貿談結果撲朔迷離，恆指低開５７點後更一度低見２５５２１點挫１６０點。午後受惠於手

機孖寶的升勢，港股一度漲１２６點高見２５８０９點，但市場仍見憂慮，接近尾段時升幅急速

收窄，最終恆指收報２５７０７，僅升２５點或０﹒０％，主板成交７９０﹒８１億元，按日增

近５％。



＊Ａ場三連升＊



滬深今早窄幅低開，但很快便倒升，午後升幅更一路擴大，滬綜指在全日最高位收盤，升

０﹒７８％，實現三連升，收報２９４７﹒７１點。另外，內媒引述接近中證監人士稱，科創板

註冊制試點可能複製到深交所的創業板，刺激創業板指抽高２﹒７５％，帶領深市表現變強，深

成指漲１﹒３８％。

大市氣氛向好，兩市成交４２０６億元（人民幣．下同），按日大增１５％。

海康威視（深：００２４１５）、大華股份（深：００２２３６）被美國列入實體清單，雖

然兩家公司均表示事件影響有限，更稱已經有替代方案，但兩股今日復牌後仍齊齊下挫。被標準

普爾列入負面信用觀察的海康威視挫逾４﹒３％，而大華股份更瀉５﹒８％。



＊傳美局部放生華為推高手機股，魯大師首掛高收近２﹒２倍＊



市場憧憬中美新一輪貿易談判進展；加上有傳蘋果公司最快會在明年第三季首推５Ｇ手機；

另外，據《紐約時報》引述知情人士報道稱，美國將很快發放許可，允許部分美國企業向華為供

應非敏感產品。

在多重利好傳聞帶動下，手機相關股大為造好。瑞聲科技（０２０１８）收漲６﹒３％，為

升幅最大藍籌；丘鈦科技（０１４７８）飆７﹒４％，高偉電子（０１４１５）漲５﹒８％，舜

宇光學（０２３８２）亦升４﹒３％。

內地電腦及移動設備工具軟件服務商３６０魯大師（０３６０１）今日首掛表現標青，尾市

不斷有買盤跟進，最終收報８﹒６元，較上市價２﹒７元高出２﹒１８倍，不訐手續費每手帳面

賺５９００元。成交約１﹒８８億股，涉資１１﹒７７億元，為成交金額第十大個股。

魯大師ＩＰＯ反應極為熱烈，香港發售股份錄認購１６﹒６４億股，相當超購２７６﹒３６

倍，一手中籤率２０％，即認購２０手才穩中一手。

受魯大師升勢強勁帶動，一眾軟件同業亦隨勢上揚。金山軟件（０３８８８）飆５﹒７％，

金蝶國際（００２６８）漲３﹒９％，中國軟件國際（００３５４）升２﹒４％。而上市第三日

的ＦＲＩＥＮＤＴＩＭＥＳ（０６８２０）今早一度抽升逾１４％，但午後急急回吐，以上市新

低收市，收瀉８﹒４％。



＊領展三日累挫７﹒９％，總裁選擇袋袋平安＊



聯交所股權披露顯示，領展（００８２３）行政總裁王國龍於本周二（８日）以每股平均價

約８５﹒６元的價格，在場內減持５０萬股，套現約４２８３萬元。受消息影響，領展全日大跌

３％，報８０﹒５元，暫連跌三日累挫７﹒９％，創下今年１月以來新低。

領展總裁選擇在此時減持套現，難免令人猜想。香港正值多事之秋，外界對本港經濟增長感

擔憂，而且在政府硬推《反蒙面法》後，警民衝突不減反升，各大商場很可能成為衝突爆發地點

，日前在馬鞍山新港城中心，防暴警察不顧保安勸阻強行衝入商場追捕示威者，造成現場混亂，

而四名保安及一名客戶服務人員更因此被警方拘捕，市民譁然。商場若配合警方「止暴制亂」，

將遭到憤怒示威者抵制及破壞，但若阻攔警方則會面臨阻差辦公的罪名。外界擔憂，若香港政府

再不拋出有效解決問題的方法，本港營商環境將繼續大幅惡化，令示威者口中的「攬炒」成真。

不過在另一方面，領展獲星展銀行升目標價，由９６﹒８元上調至９７元，評級維持「買入

」。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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