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即市新聞

10/10/2019 09:06

《投資心得－潘鐵珊》滔搏發展空間龐大，成外資進入國內首選夥伴

　　《投資心得》滔搏國際（０６１１０）是百麗國際全資子公司，亦是國內經營運動零售與服
務的平台，目前為中國最大的運動鞋服零售商集團，代理耐克、阿迪達斯、匡威、彪馬、斯凱奇
等１１個國際運動品牌經銷權。自２０１８年３月１日至２０１９年２月２８日止，滔搏國際營
業收入３２５﹒６４億元，經調整年度利潤為２２﹒３６億元，按年增約２４％。

＊首選合作夥伴，大量門店優勢＊

　　滔搏是一線國際品牌進入中國的首選戰略合作夥伴，是阿迪達斯全球最大零售合作夥伴，也
是耐克全球第二大零售合作夥伴，分別合作１５年和２０年。其中主品牌分別在過去三個財年佔
集團收入比例品牌貨品銷售，分別佔銷售貨品收入總額的９０﹒０％、８９﹒４％和
８７﹒４％。集團在全國３０個省份、２６９座城市，擁有８３７２家直營門店、１９５７家由
下遊零售商經營的門店。進入國內運動鞋服的零售市場面對高壁壘，集團領先優勢明顯。

＊會員貢獻急增，拓展銷售渠道＊

　　滔搏為中國不同城市及區域市場，提供差異化的服務和購物體驗。會員計劃吸納會員人數約
２２００萬，而會員對零售交易總額的貢獻率，由上年２９％急升至今年７６﹒７％。公司擁有
國內覆蓋範圍最廣運動鞋服直營零售網絡，每日可直接接觸逾２００萬客流。同時集團拓展線上
銷售渠道，包括京東旗艦店（ＴＯＰＳＰＯＲＴＳ官方旗艦店）、天貓旗艦店（優購官方旗艦店
）。集團以數字化方式增強門店業務，改進產品組合，升級門店網絡及銷售策略，驅動未來業務
增長。

＊市場潛力龐大，中央政策支持＊

　　按上年零售額，中國已成為僅次於美國，第二大運動鞋服零售市場，且市場份額不斷擴大，
預計將繼續以１０﹒７％的增速，料至２０２３年達３９２３億元人民幣。在消費升級及國際品
牌加大滲透下，運動服飾及運動鞋量價均繼續保持增長。消費者對運動鞋服的主要關注點已從「
物有所值」轉變為「新潮創新」。
　　中央政府由２０１４年起頒佈一系列支持中國體育產業的政策，如鼓勵企業對體育產業進行
投資、推廣專業體育服務、為大眾制訂保健指引等，加強了國內人民的認知及注意。中國運動鞋
服零售市場有很大的增長潛力。集團現正進行招股，投資者可留意。
《天宸康合資產管理投資總監　潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）
（本欄逢周四刊出）

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