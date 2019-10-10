《財金樂道－陳樂怡》政局未見緩和，２５５００料為下個主要支持

《財金樂道》本港政局未見有緩和跡象，反而上周香港政府引用《緊急情況規例條例》為《

禁止蒙面規例》立法，本港各區的衝突出現升溫跡象，令政局變得更加複雜。

根據入境處統計數字，於今年１０月１日至６日，訪港出入境旅客為３９８３９８０人次，

比去年同期下跌３１﹒６％，當中內地入境旅客同比減少６０％。另外，本港的零售銷售已連跌

７個月，８月份更同比回落２３％，為有記錄以來最大單月跌幅。雖然第４季為傳統銷售旺季，

不過由於近日本港政局持續動盪，加上交通未能正常運作，除不利市民消費外，亦降低了旅客來

港的意欲，在內外夾擊下，料本港的銷售市場仍難走出谷底，相關股份業績下調壓力大，料將繼

續跑輸大市。



＊中美貿談重啟，不宜過份憧憬＊



本港社會運動已持續多月，加上目前情況更趨複雜，料對整體經濟繼續帶來深遠影響。不過

目前於恆指的比重中，中資股約佔５４％，料指數將更受內地經濟影響，相信有助於紓緩部分本

港政治風險。

港股方面，美國國會參眾兩院委員會通過《香港人權與民主法案》，將排期兩院全體會議審

議，並在１０月中表決。由於法案對企業營商環境及資金流向均有一定程度影響，若通過法案將

利淡投資氣氛，為股票市場帶來動盪，值得投資者留意。技術上，恆指於５０天平均線

（２６２６４點）將見較大阻力，加上多個技術指標仍然較弱，料港股繼續反覆調整機會較大，

２５５００點為下個主要支持位。

相隔兩個月，中美貿易談判重啟，料將再度成為市場焦點。不過由於總統特朗普性格善變，

料談判過程中亦有較大機會出現波折，投資者不宜過份憧憬。另一方面，環球貿易情況亦有轉差

跡象。針對空中巴士的非法補貼爭議，世貿組織宣布美國可以向７５億美元的歐盟進口貨加徵關

稅。華府立刻公布，向歐洲飛機開徵１０％關稅；農產品及其他產品則徵稅２５％，１０月１８

日生效，同時歐盟亦表明報復，投資者宜繼續留意美歐貿易關係發展。



＊美股短期調整，英脫歐不明朗＊



美國９月份ＩＳＭ製造業以及服務業指數均偏弱，加上美國私營部門９月份創造就業崗位低

於預測，引起市場對美國經濟或陷衰退的憂慮。另一方面，聯儲局副主席克拉里達表示，美國消

費者及經濟情況良好，就業市場非常健康，聯儲局會逐次會議作利率政策考慮，強調沒有預設路

徑。然而，市場仍然認為聯儲局可能會對疲弱的經濟數據做出反應，投資者對１０月底聯儲局會

議減息機會預期升至近７０％。

美股方面，由於近期當地經濟數據趨疲弱，深化投資者對經濟前景的憂慮，加上歐美之間的

貿易關係緊張，拖累道指於１０月初一度下跌超過１０００點。不過，由於市場同時亦對聯儲局

的降息預期升溫，支持美股在低位反彈。

鑒於美股累積明顯升幅，經濟放緩的擔憂正成為市場獲利回吐的藉口，不過近期美元仍強，

加上聯儲局仍有一定的降息空間以支持經濟以及金融市場，我們認為美股目前只屬短期調整。

中美恢復貿易談判磋商，市場避險情緒降低，一度拖低金價表現。不過，環球貿易環境具較

多不明朗因素，加上為支持經濟的持續增長，預計主要央行貨幣政策將長期寬鬆，均有利金價表

現。金價回落為投資者帶來買入機會，建設投資者可趁調整部署。

英國脫歐亦為另一不明朗因素。１０月餘下時間將是歐盟與約翰遜討價還價的關鍵期。雖然

，最新民調顯示，約翰遜仍獲得公眾支持，不過，英國沒協議脫歐，也不符合歐盟的最大利益，

故此英國脫歐仍有很多不明朗性，惟投資者對英國脫歐的股市影響亦不能過份悲觀。

《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》



陳樂怡為證監會持牌人從事受規管活動，隸屬凱基證券集團〈有關牌照詳情，請閱以下連結：

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