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即市新聞

10/10/2019 09:05

《思前想後－郭思治》港股仍有下行風險，暫於２５４９８點見支持

　　《思前想後》筆者周日（４日）在尖東開郭Ｓｉｒ投資教室第三班，當日全線港鐵停開，包
括東鐵，惟學員仍到齊，不少更是住上水或屯門，需轉坐巴士才能到，辛苦又費時，對此筆者作
為課程導師實在感恩，希望社會事件能早過去，讓香港回復以往動力，再創高峰。
　
＊恆指本月未到最低位，料會繼續下破＊

　　大市已開始步入１０月份之下旬，而直到目前一刻止計，本月大市之形態已初呈先高後低之
格局，恆指暫是由３日之高位２６１９２點跌至４日之低位２５６１２點，即在兩日內之跌幅為
５８０點，首先，一個月之高低位是不會同時出現於兩個交易日之內，加上５８０點之波幅亦不
能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，恆指如不能上破２６１９２點的話，相信該會下破
２５６１２點，即更高或更低之指數該在後頭，從走勢上看，由於恆指仍反覆於各組常用之平均
移動線之下，故形態上已屬欲試底之格局，大市如欲擺脫此弱勢，首要的條件是恆指必需先成功
重越１０天線（約在２６００１點左近），５０天線（約在２６２６６點左近），２０天線（約
在２６４０４點左近），且要穩守此三組平均移動線之上，否則，整個欲試底之形態可能會漸變
成續尋底之弱勢。

＊現階段恆指反覆試下，市勢不明應保留實力＊
　
　　目前較重要的支持為９月３日之低位２５４９８點，因大市一旦跌穿此防線，另一支持據點
將退守至今年１月３日之低位２４８９６點與８月１５日之低位２４８９９點所組成之中期小雙
底，此防線相當重要，因一旦有失，即表示今年大市之形態將扭轉成先高而後低，以高位為４月
１５日之３０２８０點計，如年內之波幅有達６５００點至７０００點的話，恆指已可能於第四
季下試２３７８０點至２３２８０點，而更甚的是，其時恆指已進一步跌穿去年１０月３０日之
低位２４５４０點，即是說，自去年１月２９日高位３３４８４點開始之中期大型調整仍在運行
中，且技術上更出現中期浪低於浪之弱勢，故在市勢不明之下，暫最好盡量保留實力。

＊睇好體育用品行業前景，滔博掛牌可關注＊
　
　　滔博國際（０６１１０）在中國經營以顧客為中心的運動零售及服務平台，亦是中國最大的
運動鞋零售商，於中國３０個省份２６８個城市有８３７２家直營門店，另有１９５７家由下游
零售的門店，集團總收入由截至２０１７年２月２８日年度的人民幣２１６﹒９億元，增加至截
至２０１９年２月２８日年度的人民幣３２５﹒６億元，複合年增長達２２﹒５％，由於淨利潤
亦由１３﹒２億元人民幣增至２２億元人民幣，複合增長率更達２９﹒２％，投資者在掛牌後不
妨多加關注。《帝鋒證券及資產管理行政總裁　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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