《經濟通通訊社１０日專訊》明晟公司（ＭＳＣＩ）發布公告稱，從２０１９年１１月的半
年度指數評估開始，上海證券交易所科創板股票將有資格納入ＭＳＣＩ全球可投資市場指數系列
（ＧＩＭＩ）。
根據公告，符合條件的科創板股票將納入ＭＳＣＩ中國指數系列及其相關指數。科創板股票
還將有資格納入ＭＳＣＩ中國全部股票、ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數及其相關指數。此事將不影
響１１月的ＭＳＣＩ提升Ａ股納入權重第三步安排。（ｗｌ）
10/10/2019 09:23
【Ａ股外援】ＭＳＣＩ：下月起將符合條件科創板股票納入指數系列
《經濟通通訊社１０日專訊》明晟公司（ＭＳＣＩ）發布公告稱，從２０１９年１１月的半
年度指數評估開始，上海證券交易所科創板股票將有資格納入ＭＳＣＩ全球可投資市場指數系列
（ＧＩＭＩ）。
根據公告，符合條件的科創板股票將納入ＭＳＣＩ中國指數系列及其相關指數。科創板股票
還將有資格納入ＭＳＣＩ中國全部股票、ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數及其相關指數。此事將不影
響１１月的ＭＳＣＩ提升Ａ股納入權重第三步安排。（ｗｌ）
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