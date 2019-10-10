《經濟通通訊社１０日專訊》美國ＮＢＡ休斯敦火箭隊總經理莫雷（Ｄａｒｙｌ
Ｍｏｒｅｙ）支持香港示威，並獲ＮＢＡ總裁施華（Ａｄａｍ Ｓｉｌｖｅｒ）支持其有言論自
由，中國對此大感憤怒，ＮＢＡ的所有中國合作夥伴均聲明終止合作。
兩場由湖人對籃網的季前賽即將於今日和周六（１２日）分別在上海和深圳舉行，內地網絡
有影片拍到施華已於昨日（９日）抵達上海。盡管球賽繼續進行，但央視將停播賽事，其他行程
同受影響，本於昨晚在上海舉行的「球迷之夜」互動活動被取消，籃網及湖人亦不出席原定的慈
善活動。（ｅｙ）
10/10/2019 08:54
【修例風暴】ＮＢＡ訪華團慈善、互動行程遭取消
《經濟通通訊社１０日專訊》美國ＮＢＡ休斯敦火箭隊總經理莫雷（Ｄａｒｙｌ
Ｍｏｒｅｙ）支持香港示威，並獲ＮＢＡ總裁施華（Ａｄａｍ Ｓｉｌｖｅｒ）支持其有言論自
由，中國對此大感憤怒，ＮＢＡ的所有中國合作夥伴均聲明終止合作。
兩場由湖人對籃網的季前賽即將於今日和周六（１２日）分別在上海和深圳舉行，內地網絡
有影片拍到施華已於昨日（９日）抵達上海。盡管球賽繼續進行，但央視將停播賽事，其他行程
同受影響，本於昨晚在上海舉行的「球迷之夜」互動活動被取消，籃網及湖人亦不出席原定的慈
善活動。（ｅｙ）
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