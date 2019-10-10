【ＦＯＣＵＳ】消費稅改革救地方錢包，「開源」下一步房地產稅？

【ＦＯＣＵＳ】內地為「穩增長」而推動２萬億減稅降費大動作，其「副作用」正愈來愈顯

現於政府財政捉襟見肘。面對首８月全國稅收收入驚錄負增長（－０﹒１％），地方政府大舉發

債先使未來錢之餘，國務院最新祭出消費稅改革「開源」，並先由高檔手表、貴重首飾、珠寶試

水。

今次「調整消費稅徵收環節」，是十八屆三中全會《全面深化改革若干重大問題決定》的內

容之一；鑒於《決定》提及「２０２０年在重要領域和關鍵環節改革上取得決定性成果」限期將

近，繼消費稅改革後，下一步「開源」之舉會否是一直只聞樓梯響的房地產稅？



＊後移徵收環節，有利擴大稅基＊



總理李克強３月提出「減稅降費」舉措時，曾以「政府存量利益也要動、得罪人也要動」，

來回應減稅後如何支撐財政支出。大半年過去，內地稅收收入增速於８月驚現負增長，首８月錄

按年減０﹒１％，且一般公共預算收入增速較支出增速落後６﹒６個百分點。

政府財政收入捉襟見肘，最直接的應對方法當屬發債。據財政部數據，首９月新增地方政府

債３０３６７億元，幾乎已用盡全國人大年初批准的全年新增３０８００億限額

（９８﹒６％）。儘管中央已決定提前下達明年專項債部分新增額度，但要確保地方財政收入細

水長流，「開源」顯然是必要。

國務院周三（１０日）即發布「調整中央與地方收入劃分改革」文件，措施之一就是後移消

費稅徵收環節並穩步下達地方，以拓展地方收入來源。具體而言，先對高檔手表、貴重首飾、珠

寶玉石等品目，將生產╱進口環節徵收的現行消費稅，逐步後移至批發或零售環節徵收。後移的

好處是商品將改最終售價徵收，稅基明顯擴大，有利充實地方政府錢包。



＊中央強調關鍵改革明年取突破＊



儘管文件只是點名高檔手表、貴重首飾、珠寶試水，但今次改革實則與十八屆三中全會《全

面深化改革若干重大問題決定》所涉「完善稅收制度」一脈相承。由於《決定》明言「把高耗能

、高污染產品及部分高檔消費品納入消費稅徵收範圍」，從貴州茅台到五糧液等一眾白酒股亦走

跌。

值得留意的是，《決定》提及「２０２０年在重要領域和關鍵環節改革上取得決定性成果」

，而大大７月曾於「深化黨和國家機構改革總結會議」上稱，現在距離２０２０年在重要領域和

關鍵環節改革取得決定性成果僅有一年多時間，強調要集中力量突破重要領域和關鍵環節改革。

而截至目前，北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶等重點城市的房屋網簽備案系統已實現全國

聯網。

隨著包括北京、上海在內的一線城市財政收入亦陷入低增長甚至負增長，繼消費稅改革後，

捉襟見肘的地方財政會否倒逼只聞樓梯響的「加快房地產稅立法並適時推進」成為下一步「開源

」之舉？拭目以待。

