《陶冬天下－陶冬》最大的政策定力是堅持改革

《陶冬天下》２０１９年全球經濟的最強風景線，是歐洲美國不約而同地重回貨幣寬鬆政策

，世界進入了ＱＥ２﹒０時代。中國人民銀行自從２００５年起，在擴張央行資產負債表上遠遠

大過美歐日，然而當其他國家重啟ＱＥ之際，中國卻沒有太多的動作，性急的彭博記者直接追問

筆者，中國怎麼了？



中國人民銀行行長易綱在記者會上給出了答案，中國並不急於作出較大的降息或量化寬鬆政

策，貨幣政策應保持定力。在貨幣政策操作過程中，應珍惜正常的貨幣政策的空間，盡量延續正

常貨幣政策，這樣對整個經濟的可持續發展和老百姓的福祉是有利的。



給易行長點一個讚。天底下沒有免費的午餐，ＱＥ是為了短期增長動力而犧牲長遠經濟穩定

之舉，是劫貧濟富的收入再分配之舉，是扭曲資金價格訊號最終導致系統性風險之舉。這種刺激

經濟措施，在非常時期可以偶一為之，但是絕不可以產生政策依賴，更不可以以此替代自身的增

長動力。在發達國家邁入攀比型政策寬鬆之際，中國的貨幣政策制定者能有此清醒的認識，難能

可貴。



然而，光靠貨幣政策的定力，中國經濟難以走出目前的增長困境；如果沒有其他因素的改善

，貨幣定力遲早是要被放棄的。



２００９年時候，中國政府拿出四萬億元刺激經濟，經濟增長迅速反彈，並打造出持續多年

的繁榮。如今政府每年都不止投入四萬億「穩增長」，效果卻不理想。究其原因，不外乎兩點。

第一，十年前雖然面臨全球金融危機的衝擊，之前的加入ＷＴＯ、銀行改革等改革措施打通了經

濟的脈絡，財政貨幣刺激得以直接傳導到實體經濟，民營投資隨之發力，產生出巨大的乘數效應

。第二，當時經濟恰好處在出口經濟向房地產經濟、基建經濟的切換點上，政策撬動了經濟轉型

，拉起了內需市場，燃爆了經濟的內生動力。



時至今日，當年的制度變革紅利早已吃完，新的改革措施雷聲大雨點小。同時政府的財政刺

激政策依然停留在基礎設施建設的老思維上，殊不知經濟形態十年中已經發生了巨大變化，刺激

效果不理想也是自然的。



過去四十年中國經濟的崛起，在世界現代史上應說是一個奇蹟。達成奇蹟的最重要原因就是

不斷的改革，通過突破制度上的掣肘來提高生產力。的確中國經濟目前面臨增長壓力和周邊不確

定性，的確維護一個穩定的環境是必須的，但是筆者認為沒有進一步的改革就很難打造出新的增

長空間。



２００８年金融危機後，全世界都意識到改革的必要性，不少領導人靠「ｃｈａｎｇｅ」的

口號當選的，但是改革的落實卻只聞樓梯聲，等到經濟再度下行時，又要靠ＱＥ來保駕護航。各

國的貨幣政策運作空間已經很小了，政策的實施效果也不理想。要走活經濟這盤棋，不僅需要貨

幣政策的定力，更需要改革理念的定力，堅持和加速改革。全球經濟的未來排名，取決於各國打

造內生增長動力的能力，取決於改革的理念和執行力。《陶冬》



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