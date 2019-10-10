《日入而息》傳美暫緩對華加稅，魯大師首掛升逾２倍，港股靠穩

《今天重點》﹡港交所（００３８８）放棄收購倫交所，李小加指從未後悔但遺憾；李小加

稱所有港人同一條船上，是沉還是衝出完美風暴全在自己；對目前的業務模

式充滿信心，戰略規劃十分清晰

﹡房地產協會倡空置學校建過渡性房屋，支持公私營合作；香港房地產協會指

公私營合作開發新界土地勝收回農地

﹡魯大師首掛高收近２﹒２倍，每手帳面賺５９００元



《即日市況》﹡港股承接力不足，全日僅升２５點收報２５７０７，成交７９１億元



《深滬股市》﹡傳美暫緩對華加稅，滬綜指收升０﹒８％，創業板急漲



《美元匯價》﹡歐貨幣政策料比美更寬鬆，歐元可部署造空；歐元最新報１﹒１０２５╱

２７，日圓最新報１０７﹒４４╱４７



《公司業績》﹡同仁堂（０３６１３）慶祝成立３５０周年，派特別中期息７２仙

﹡迅銷（０６２８８）全年多賺５％，末期息派２４０日圓



《公司資訊》﹡光大集團擬重組，尋求明年集資至少１０億美元在港上市

﹡合生創展（００７５４）９個月合約銷售１５１億元人民幣，按年升３３％

﹡港交所（００３８８）放棄收購倫交所，李小加指從未後悔但遺憾；李小加

稱所有港人同一條船上，是沉還是衝出完美風暴全在自己；對目前的業務模

式充滿信心，戰略規劃十分清晰

﹡電訊盈科（００００８）旗下４公司入稟，向政府追討逾４３００萬元牌照

費

﹡福晟（００６２７）公司運作一切正常，未明股價波動原因

﹡融信中國（０３３０１）發行２﹒６５億美元優先票據

﹡信達生物（０１８０１）與和黃醫藥合作，開展實體瘤聯合治療臨床評估

﹡實力建業（００５１９）完成出售弘陽地產（０１９９６）股份

﹡中生製藥（０１１７７）附屬公司抗癌藥獲頒註冊批件

﹡友聯租賃（０１５６３）主席兼非執行董事宋建鵬辭世



《國企紅籌》﹡五礦資源（０１２０８）前往秘魯礦山的公路被堵，物流受延誤

﹡綠地（００３３７）首九個月合約銷售按年升４０％至３４１億元人民幣

﹡保利置業（００１１９）首九個月合約銷售按年跌９％至２８８億元人民幣

﹡越秀地產（００１２３）９月合同銷售額按年升６９％

﹡秦港（０３３６９）首九月吞吐量按年跌約２﹒３％至約２﹒８２億噸



《神州民企》﹡北控清潔能源（０１２５０）收購青海水電項目逾５４％股權，涉資１４億

元人民幣

﹡吉利汽車（００１７５）９月銷量按年減少９％

﹡丘鈦科技（０１４７８）９月攝像頭模組銷量按年升近５３％

﹡比亞迪（０１２１１）９月新能源車銷量按年跌５１％

﹡億達中國（０３６３９）九月合約銷售金額按年跌４２％至４﹒３７億元人

民幣

﹡龍湖（００９６０）９月合同銷售額按年升５５％至２７０億元人民幣



《中國要聞》﹡中興通訊與中國石化石油物探技術研究院合作；中興通訊攜手浙江移動完成

測試，帶來高質量視頻體驗

﹡三季度土地市場量價齊跌，成交溢價率下降

﹡寧波商品房預售資金和存量房交易資金監管升級

﹡據報監管嚴查信用卡資金流入樓市情況

﹡２０１９胡潤百富榜：馬雲、馬化騰、許家印位居前三

﹡內地教育集團韋博英語多店急倒閉，逾５０００顧客受影響

﹡四部委出招，減輕高血壓、糖尿病患者門診用藥負擔

﹡全國首例個人破產試點：２１４萬債務只需還３﹒２萬

﹡農業農村部表示將加大奶業發展的政策支持力度

﹡銀保監表示興業、浦發兩銀行因資金違規流入樓市等遭罰；整治銀行保險機

構侵害消費者權益亂象

﹡熊貓金控跌停，旗下Ｐ２Ｐ平台被北京公安立案調查

﹡ＭＳＣＩ表示下月起將符合條件科創板股票納入指數系列

﹡人行逆回購四連停，今日淨回籠２００億元

﹡據報格力混改接近揭盅，管理層合夥新公司抗衡新股東

﹡據報美國即將發放許可容許美企向華為供應非敏感產品

﹡官媒表示實體清單屬惡意拉黑，奉勸美國立即糾正錯誤

﹡美國商務部長表示對華商品加徵關稅可逼使中國採取行動

﹡中行表示加大信貸投放，支持自貿區重點產業建設

﹡工行未來５年將在長三角新增投入２萬億融資

﹡進博會展覽規模提升工程竣工，今起試運營

﹡中國進出口銀行成功發行１０億歐元境外債券

﹡上海鼓勵國三柴油車提前報廢，最高補貼１１﹒６萬元

﹡美的發布多項智能家居成果，ＩｏＴ開發者平台亮相

﹡外交部表示逾九成受訪美企在華盈利，中方歡迎外企投資

﹡深交所表示印紀傳媒股票終止上市，下周五進退市整理期

﹡布拉格與北京解除友好城市，外交部表示早日糾正錯誤

﹡中信、建信兩信託公司因違規通道業務再收罰單

﹡支付寶安全中心表示禁止將支付寶用於虛擬幣交易

﹡國家聯合資源表示不排除對聯交所制度作出司法覆核

﹡網傳四家車企破產，平安銀行表示屬於常規風險管理動作



《寶島快訊》﹡蔡英文雙十節講話：台灣須團結，堅守自由民主價值觀

﹡韓國瑜發表兩岸政策白皮書：反對「一國兩制」和台獨



《其他消息》﹡房地產協會倡空置學校建過渡性房屋，支持公私營合作

﹡政府擬向輪候公屋３年或以上家庭提供租津

﹡施永青稱政府應下調農地補地價，居屋抽籤改為輪候制

﹡香港房地產協會表示公私營合作開發新界土地勝收回農地

﹡報道指政府或以二五折加快出售「租置」四萬伙公屋

﹡邱騰華稱政府擬再推措施協助旅遊及酒店業界

﹡機場快線今晚９時起不停九龍站及青衣站

﹡９月涉及樓市辣招稅成交按月跌近三成，創逾５年低

﹡中原表示未來數月寫字樓減租潮持續，將由乙級商廈先行

﹡深股通額度全日用２﹒７億元；滬股通額度全日用５﹒５億元，陸股通淨流

入１﹒４億

﹡致同表示沽空報告對目標公司影響較小，四成無因此停牌

﹡利嘉閣表示上季二手私宅買賣按季挫四成，料今季更嚴峻



《修例風暴》﹡中小企協會佘繼泉稱籲政府設過渡基金協助中小企

﹡物業管理協會向業界發指引，合理情況下不阻警方追捕

﹡美麗華廣場基於安全理由今日下午４時半起關閉

﹡特朗普回應「火箭隊撐港論」，批ＮＢＡ只懂討好中國

﹡被中國官媒炮轟後，蘋果將香港抗爭地圖Ａｐｐ下架

﹡張建宗稱示威至今２３７９人被捕，逾三成１８歲以下

﹡陳帆稱６月以來４００多組交通燈受破壞，籲停止暴力

﹡港鐵表示旗下商場部分小商戶獲臨時調整租金

﹡中大調查指４２％市民有移民打算，加拿大仍屬首選

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