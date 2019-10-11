《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４９６．６７ 升 １５０．６６點╱０．５７％
標普５００ ２９３８．１３ 升 １８．７３點╱０．６４％
納斯達克 ７９５０．７８ 升 ４７．０４點╱０．６０％
倫敦富時１００ ７１８６．３６ 升 １９．８６點╱０．２８％
法蘭克福ＤＡＸ １２１６４．２０ 升 ６９．９４點╱０．５８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５６９．０５ 升 ６９．９１點╱１．２７％
﹡香港時間７：３４ａｍ美元兌日圓１０７．９２，歐元兌美元１．１００８
11/10/2019 07:46
《日出而作》特朗普指會談進展順利，美股連升兩日，國債孳息走高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６４９６．６７ 升 １５０．６６點╱０．５７％
標普５００ ２９３８．１３ 升 １８．７３點╱０．６４％
納斯達克 ７９５０．７８ 升 ４７．０４點╱０．６０％
倫敦富時１００ ７１８６．３６ 升 １９．８６點╱０．２８％
法蘭克福ＤＡＸ １２１６４．２０ 升 ６９．９４點╱０．５８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５６９．０５ 升 ６９．９１點╱１．２７％
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