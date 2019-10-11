【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１１日專訊》隨著市場憧憬美中貿易談判大有進展，港股日內最多反彈

６８５點，高見２６３９３點，收復１０天（２５９６３點）、２０天（２６３０４點）及５０

天線（２６１８４點）。恆生（０００１１）下周二（１５日）除淨，加上大市氣氛明顯轉好，

獲資金趁低吸納。另外，信置（０００８３）及新地（０００１６）亦於一個月內除淨，今日也

隨大市反彈。

除了派息外，上市公司每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留

意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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兆邦基地產（０１６６０）一拆五 １７╱１０ － －

保誠 （０２３７８）每股獲派一股 １７╱１０ ２１╱１０ －

Ｍ＆Ｇ股份

虎都 （０２３９９）一拆四 １７╱１０ － －

中科生物 （０１２３７）五合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業 （０８１７３）五十合一 ２２╱１０ － －

萬亞企業 （０８１７３）合併後六供十，２３╱１０ ２５╱１０－１╱１１ １４╱１１

供股價１９仙

中海重工 （００６５１）四十合一 ２９╱１０ － －

大凌集團 （００２１１）五股送一份 ４╱１１ ６╱１１－７╱１１ １９╱１１

２０２０年認股證

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註：以各公司最新公布為準



表列１個月內藍籌股除息日期：



藍籌股 （編號） 派息 除淨日期

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恆生銀行 （０００１１） 第三次中期息１﹒４元 １５╱１０

信和置業 （０００８３） 末期息４１仙，可以股代息 ２８╱１０

新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１

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