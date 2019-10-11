《專家之言－張穎群》美中貿談市場料不樂觀，料恒指於二萬六上落

《專家之言》美國公布９月份生產物價指數ＰＰＩ按月下跌０﹒３％，遠差過預期升０﹒２

％，並創出近４年最大跌幅。按年計也僅升１﹒４％，同差過預期升１﹒８％。而扣除食品及能

源的核心ＰＰＩ按年上升２％，也低於預期升２﹒３％。聯儲局主席鮑威爾在公開演說上指出，

局方在短期內會按市場需求而增加儲備之供應量。同時為應對市場對流動性的需求，再加大資產

負債表內的規模。但沒有表明會繼續減息，僅表示經濟前景仍然增長，而局方亦趨向低息的步伐

。



＊美通脹急速下滑，市場憂通縮來臨＊



根據近日美國通脹的預期走勢，反映出未來通脹會急速下滑，市場憂慮通縮的問題會呈現。

全球央行輪流減息，更造就聯儲局月底減息機會上升。唯息率越減越低，經濟增長似未見有改善

。但會否影響到資產的結構性，尚言之過早。要繼續留意數據如何，及市場去向，始可以再作定

奪。

華府內多位相關於金融界內的主要官員，於上星期開會，研究應否或如何限制在美國本土之

退休基金投資在中國企業上。同時要求國際指數公司停止，或減少加入中國企業，甚至要求剔除

已經納入指數內的中資企業。投資者憂慮美國準備展開金融戰。多隻相關股份，包括有晶片、科

網及大型成份股等齊應聲向下。美股三大指數亦跟隨回落。



＊數據稍差需努力，增發債券利基建＊



內地財新機構跟研究公司Ｍａｒｋｉｔ同時公布９月份財新服務業採購經理人指數ＰＭＩ

為５１﹒３，比上月５２﹒１稍見回落。年內４月份曾升至２０１２年５月以來的高位５４﹒５

，隨後連跌３個月。同時公布同月財新中國綜合ＰＭＩ為５１﹒９，比８月份上升０﹒３。主要

受惠於製造業指數大幅反彈至５１﹒４，創近１８個月高位。

國內經濟正逐步轉型，減少依賴出口，而轉以內需及服務業為主。也希望籍此提升經濟動力

，以避免下行風險升温。國家外匯管理局公布截至９月３０日止，外匯儲備規模由８月份

３﹒１０７萬億美元減少約１５０億美元至３﹒０９２萬億美元，遠多於預期微跌１５﹒８億美

元。主要原因為有資金外流，及月內美匯指數持續強勁所致。人民銀行繼續增持黃金儲備６﹒９

噸，由８月份的６，２４５萬盎司上升至６，２６４萬盎司，連續９個月增持。

多個省市之地方政府，正加快速度發行地方債券，主要為配合各地方之基建項目而設立融資

平台。重點工程包括有港口建設、公路馬路、鐵路及地方設施等。年內地方政府發行債券總額近

２﹒３７萬億元人民幣，比去年同期上升近４成。以全年計，估計有機會超越２０１６年的

２﹒５６萬億元人民幣。同時在海外發行的美元債券為２３０億美元，同上升５６％。頗接近

２０１８年全年２４０億美元。希望可藉增加發行債券融資，提升更多基建項目，以刺激經濟增

長。



＊政局動盪仍混亂，未能企穩試低位＊



日前港交所（００３８８）曾提出收購倫敦交易所，有股東表示，希望可以提高收購價格及

增加現金比率。但隨後港交所公布，將終止收購倫敦交易所的計劃。主要為未能取得倫敦交易所

管理層或股東的一致行動。而所定的價格亦偏高。為符合股東利益的大前提下，終止收購行動為

最理想的決定。雖感可惜，但如有機會，仍會捲土重來，再提收購。消息拖累股價稍見回落，低

見２２７﹒４０元。近日港股再回落失守２６０００關口。由踏入１０月到目前為止，港股互惠

基金及ＥＴＦ，累計撤走資金４﹒９億元，終止連續三個星期流入。

香港大學經濟及商業策略研究所，年內四度下調本港生產總值ＧＤＰ，預測第四季按年跌０

﹒９％，而全年則預測為零增長。主要原因為訪港旅客大幅減少、零售業亦跟隨下挫、個人消費

亦預期擴大跌幅，再加上目前香港的問題仍未解決等。

最近市場上略見波動，主要為本土及外圍的不明朗因素所影響，加上下星期中方將前往華盛

頓，再次就貿易問題跟美方展開更高級別會議。唯投資者表示不感樂觀。因此，估計短期內仍難

有反彈能力，僅維持在２６０００點附近上落。也相信會再試低位。暫時僅寄望２５０００點能

穩守，或問題可以早日解決，始可再試低位追入，否則，繼續觀望吧。

《華盛証券 張穎群》

