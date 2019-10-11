【新股掛牌】傲迪瑪汽車開報０﹒２７元，高招股價逾１２％

《經濟通通訊社１１日專訊》新加坡一站式汽車售後服務商－－傲迪瑪汽車（０８４１８）

今日首掛，開報０﹒２７元，高招股價１２﹒５％，以每手１００００股計，不計手續費，每手

賺３００元。

傲迪瑪公開發售超額認購２７﹒１８倍，一手中籤率４０％，認購８０手穩獲一手。招股最

終發售價釐定為每股０﹒２４元，略高於招股價０﹒２６至０﹒２０元之中間價０﹒２３元。

（ｊｔ）

