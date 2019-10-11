地產股全線反彈，港股現飆５０２點報２６２１０，破十天五十天線

《經濟通通訊社１１日專訊》美中貿易談判昨日起一連兩日在華盛頓舉行，美國總統特朗普

表示，美中高級別經貿磋商首日進行得非常順利，將在今日會見中國國務院副總理劉鶴，並指出

兩國很有可能達成貿易協議。

受該利好消息帶動下，表現持續低迷的本地地產股借勢反彈，刺激大市造好，現時，恆指報

２６２１０，升５０２點或１﹒９５％，破十天（２５９６０點）及五十天線（２６１８３點）

，主板成交４２６﹒９１億元。國企指數報１０４０１，升１８２點或１﹒７９％。

上證綜指報２９５０，升２點或升０﹒１０％，成交８６８﹒９６億元人民幣。

深成指報９６２４，跌１４點或跌０﹒１５％，成交１４７３﹒７３億元人民幣。

據《財新網》報道，長實（０１１１３）以超過４０億元人民幣向融創（０１９１８）出讓

大連西崗項目。長實現急升３﹒４４％，報５２﹒６元。



表列本港地產股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

九龍倉集團 （００００４） １７﹒３８元 上升３﹒０８％

恆基地產 （０００１２） ３７﹒５０元 上升４﹒１７％

新鴻基地產 （０００１６） １１２﹒４０元 上升３﹒８８％

新世界發展 （０００１７） １０﹒３６元 上升３﹒１９％

會德豐 （０００２０） ４６﹒２５元 上升４﹒５２％



九龍建業 （０００３４） ９﹒３０元 上升０﹒８７％

港鐵公司 （０００６６） ４３﹒９５元 上升２﹒９３％

信和置業 （０００８３） １２﹒００元 上升３﹒２７％

嘉華國際 （００１７３） ４﹒１０元 上升２﹒５０％

嘉里建設 （００６８３） ２４﹒５０元 上升４﹒２６％

太古地產 （０１９７２） ２３﹒９５元 上升１﹒９１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｔ）

