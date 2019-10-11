【修例風暴】港鐵除輕鐵外全線恢復正常，晚上十時後暫停列車服務

《經濟通通訊社１１日專訊》港鐵（０００６６）公布，除部分輕鐵路線暫停服務外，所有
港鐵車站已恢復正常服務，但由於部分車站內的設施仍有待維修，為了騰出更多時間進行維修，
列車服務將於今日晚上１０時結束。
輕鐵４條路綫，包括６１４、６１５、７０５及７５１Ｐ綫繼續暫停，７０６及７５１綫會
在天水圍區改道，所有輕鐵不會經友愛站、天榮站、銀座站、天湖站、天慈站及天水圍站。
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