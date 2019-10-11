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11/10/2019 09:22

貿易談判良好，港股高開２７８點報２５９８６點，國指升１１４點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中美新一輪貿易談判於昨日（１０日）展開，國務院副總理劉
鶴與美國貿易代表萊特希澤（Ｒｏｂｅｒｔ　Ｌｉｇｈｔｈｉｚｅｒ）和財長姆努欽會面，隨後
總統特朗普表示兩國磋商進度良好。亞洲股市今早升跌不一，日經升１８８點，台北加權指數跌
１２７點。而港股受貿易戰消息影響，今早高開２７８點。其中有消息指油組或延長減產，「三
桶油」有追捧，中海油（００８８３）升２﹒７８％，中石油（００８５７）升２﹒５％，另外
手機設備股有追捧。恆生指數開報２５９８６點，升２７８點或升１﹒０８％，主板成交
２６﹒３９億元。國企指數報１０３３２點，升１１４點或升１﹒１２％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒９６％，報５８元；港交所（００３８８）升
０﹒８６％，報２３４元；騰訊（００７００）升１﹒６３％，報３２４元；中移動
（００９４１）升０﹒７７％，報６５﹒７元；友邦（０１２９９）升０﹒３５％，報
７１﹒９５元。

　　十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油　（００８８３）　　１１﹒８２元　　　升２﹒７８％
　　創科實業（００６６９）　　５２﹒８０元　　　升２﹒５２％
　　中石油　（００８５７）　　　４﹒１０元　　　升２﹒５０％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４５﹒７０元　　　升２﹒４７％
　　華潤置地（０１１０９）　　３５﹒００元　　　升１﹒８９％
　　中國平安（０２３１８）　　９２﹒８０元　　　升１﹒８７％
　　舜宇光學（０２３８２）　１１９﹒５０元　　　升１﹒７９％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３１﹒６０元　　　升１﹒７７％
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒４８元　　　升１﹒７５％
　　騰訊控股（００７００）　３２４﹒００元　　　升１﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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