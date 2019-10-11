《盤後部署》美中若達成部分協議，港股有望突破２７０００點

《經濟通通訊社１１日專訊》為期兩日的中美高級別官員談判正在展開，市場氣氛明顯轉好

，港股今早裂口高開２７８點，貿易戰「風眼股」及本地地產股持續造好，港股午後升幅更一度

最多擴至６８５點，高見２６３９３點，最終恆指收報２６３０８點，漲６００點或２﹒３４％

，收復十天（２５９６５點）、五十天（２６１６４點）及廿天線（２６３０５點），主板成交

９８６﹒２４億元，按日多近兩成半。國企指數報１０４５２點，升２３４點或２﹒２９％。

內地Ａ股亦造好，滬綜指報２９７３點，升２５點或０﹒８８％。深成指報９６６６點，升

２８點或０﹒３０％，兩市成交４５６５億元人民幣。



＊中國通脹有升溫跡象，人行恐會出台緊縮政策＊



目前市場主要聚焦在美中貿易談判上，但下周一（１４日）中國會有多項經濟數據出台，包

括進出口及新增貸款數據。不過，中國持續受貿易戰影響，年內公布的進出口數據均強差人意，

市場預期９月出口及進口分別按年跌２﹒８％及跌６％，兩者均低於８月的按年跌幅１％及

５﹒６％，若下周一出台的數據較預期差，勢必拖累中港股市表現。此外，中國將於下周二

（１５日）出台９月份ＣＰＩ及ＰＰＩ，前者在豬肉價格帶動下，市場預測按年增２﹒９％，按

月升０﹒７％。

有分析指，若ＣＰＩ按年漲幅超過３％，即形成通脹，民眾或會因預期物價會再上升而加快

目前消費，令通脹繼續升溫，人行為穩定價格，勢必會出台緊縮政策，導致人行在維持經濟增長

政策上進退為谷，因此預料該數據短期內對中港股市會產生較大影響。



＊貿談有不歡而散可能，港股或因此下試二萬五＊



美中正在華盛頓舉行第１３輪經貿談判，今日將進行最後一天談判，美國總統特朗普將於本

港時間明日凌晨兩點多與中國國務院副總理劉鶴會面，而特朗普日前對記者表示，與中國進行非

常良好的磋商，兩國有望達成一項貿易協議，也因此會暫緩提高關稅。若美中如市埸預期般達成

部分協議，將有望刺激港股繼續向上突破。

不過，特朗普立場向來飄忽，加上其早前高調表明不會接受對美國不利的協議，故是次會談

仍有不歡而散的可能，港股或會因此大幅回吐，繼而下試２５０００點水平。

現時恆指技術圖顯示，ＭＡＣＤ或會出現「熊牛」買入訊號，其快線亦將突破慢線，顯示仍

有上升動力。雖然保歷加通道頂部及中軸有輕微向下的跡象，但底部仍有上移跡象，預料其下跌

空間不大，暫以二萬六作支持。若下周港股能企穩於保歷加通道中軸之上，以及中美有利好消息

，港股則有望挑戰２７０００點。（ｊｔ）

