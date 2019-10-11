《經濟通通訊社１１日專訊》美國９月通脹持平，核心通脹回落，兩者皆不及市場預期，聯
儲局料將在本月進行今年第三次減息。
上月通脹持平，為１月以來最差，因食品及租金上漲被汽油及二手車價格下跌所抵消。截至
９月的１２個月中，通脹上漲１﹒７％，與８月份升幅持平。
扣除波動較大的食品及能源後，９月份核心通脹上漲０﹒１％，此前連續３個月上升０﹒３
％。截至９月份的１２個月中，核心通脹增長２﹒４％，與８月份的升幅一致。（ｍｎ）
11/10/2019 08:29
《外地經濟》美國９月通脹持平遜預期，料聯儲局將在本月再減息
《經濟通通訊社１１日專訊》美國９月通脹持平，核心通脹回落，兩者皆不及市場預期，聯
儲局料將在本月進行今年第三次減息。
上月通脹持平，為１月以來最差，因食品及租金上漲被汽油及二手車價格下跌所抵消。截至
９月的１２個月中，通脹上漲１﹒７％，與８月份升幅持平。
扣除波動較大的食品及能源後，９月份核心通脹上漲０﹒１％，此前連續３個月上升０﹒３
％。截至９月份的１２個月中，核心通脹增長２﹒４％，與８月份的升幅一致。（ｍｎ）
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