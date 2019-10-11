【通烏門】烏克蘭總統否認遭特朗普施壓，稱不願介入美國總統大選

《經濟通通訊社１１日專訊》烏克蘭總統澤連斯基否認美國總統特朗普在７月時通過電話試

圖向他施壓，強調特朗普沒有向他敲詐勒索。

白宮９月公布的一份粗略文字記錄顯示，在該次通話中特朗普向澤連斯基施壓，要求他調查

民主黨對手拜登及其兒子在烏克蘭的生意。

被問到烏克蘭會否調查拜登父子時，澤連斯基稱希望能避免對２０２０年美國總統選舉產生

任何影響。（ｍｎ）

