【油市博奕】伊朗官員聲稱油輪被沙特導彈擊中，布油現漲２％

《經濟通通訊社１１日專訊》伊朗官員表示，一艘伊朗油輪被兩枚導彈襲擊，造成爆炸並起

火，認為導彈可能來自沙特。

伊朗國家油輪公司證實，油輪在紅海洩漏原油的情況已經受控。

布蘭特期油現漲２﹒１％，報６０﹒３１美元。美國期油亦升１﹒８％至５４﹒５３美元。

上月沙特阿拉伯主要石油設施受襲，美國政府及沙特均把矛頭指向伊朗，但伊朗稱是也門胡

塞武裝（Ｈｏｕｔｈｉ）所為。（ｍｎ）

