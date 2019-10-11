  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/10/2019 15:16

【油市博奕】伊朗官員聲稱油輪被沙特導彈擊中，布油現漲２％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》伊朗官員表示，一艘伊朗油輪被兩枚導彈襲擊，造成爆炸並起
火，認為導彈可能來自沙特。
　　伊朗國家油輪公司證實，油輪在紅海洩漏原油的情況已經受控。
　　布蘭特期油現漲２﹒１％，報６０﹒３１美元。美國期油亦升１﹒８％至５４﹒５３美元。
　　上月沙特阿拉伯主要石油設施受襲，美國政府及沙特均把矛頭指向伊朗，但伊朗稱是也門胡
塞武裝（Ｈｏｕｔｈｉ）所為。（ｍｎ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道11/10/2019
倡25折平賣公屋 租戶升呢做業主
FOCUS11/10/2019
【FOCUS】侵侵暫「交卷」 初選再變臉?
生財有道11/10/2019
【嚟緊炒D乜】深控下半年有多個項目入帳 中線有望挑戰3.6元
香港政情11/10/2019
【施政前瞻】李兆波：首要落實官員問責制 「明日大嶼」難以實行
香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：政府不傾向派錢 中產失信心料明年現移民潮
香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：料推租津助基層 收地無助解決短期房屋問題
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金