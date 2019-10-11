【油市博奕】伊朗官員聲稱油輪被沙特導彈擊中，布油現漲２％

《經濟通通訊社１１日專訊》伊朗官員表示，一艘伊朗油輪被兩枚導彈襲擊，造成爆炸並起
火，認為導彈可能來自沙特。
伊朗國家油輪公司證實，油輪在紅海洩漏原油的情況已經受控。
布蘭特期油現漲２﹒１％，報６０﹒３１美元。美國期油亦升１﹒８％至５４﹒５３美元。
上月沙特阿拉伯主要石油設施受襲，美國政府及沙特均把矛頭指向伊朗，但伊朗稱是也門胡
塞武裝（Ｈｏｕｔｈｉ）所為。（ｍｎ）
|生財有道11/10/2019
倡25折平賣公屋 租戶升呢做業主
|FOCUS11/10/2019
【FOCUS】侵侵暫「交卷」 初選再變臉?
|生財有道11/10/2019
【嚟緊炒D乜】深控下半年有多個項目入帳 中線有望挑戰3.6元
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】李兆波：首要落實官員問責制 「明日大嶼」難以實行
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：政府不傾向派錢 中產失信心料明年現移民潮
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：料推租津助基層 收地無助解決短期房屋問題
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰