《談國論企－黎偉成》優質內地教育股前景普亮麗

《談國論企》在香港上市的多家在內地經營教育的企業，往績和業務發展均佳，反映出國家

終止’一孩政策’，受惠者由開始的嬰兒相關的食用品需求頓增，發展到教育板塊，尤其是優質

的境內外教育企業。



＊希望教育集中應用技術等專科多賺八成＊



先談（一）於８月２９日發布最新業績的希望教育（０１７６５）股東應佔溢利於２０１９

年上半年達２﹒４３億元（人民幣．下同），同比增長８３％，相對於２０１８年同期１﹒３３

億元卻減２﹒２１％，肯定是良好的業績表現，理由為該集團所收購的好幾間學院乃於７及８月

份完成，所作出的業務業績貢獻，當然是下半年。

從入讀學生人數於２０１９年上半年的變化，便見純利跌轉升之因由：所達８﹒５９萬名，

較上年同期增加１﹒０３萬名或１４％，其中（Ｉ）獨立學院中之（ｉ）西南交通大學希望學院

學生１﹒７２萬名增１４％，乃受惠於學士學位課程１﹒３８萬名同比增長１８％的支持；而（

ｉｉ）山西醫療大學普祠學院５，９５３萬名則增２４％，（ｉｉｉ）貴州財經大學商務發展１

﹒５５萬名，升幅為５％。和（ＩＩ）大專院校技師教育４１９３萬名，同比增長９８％。由是

可得出的初步結論，是：希望教育所經營的主要是應用技術、醫療、財經為主的專科學科，會使

青年人有專業的大學大專選擇，乃社會之所需。

該集團於９月２０日發出的《業務發展最新情況》披露於２０１９至２０２０年度的招生總

人數達４﹒８８萬名，同比增長５７﹒２６％，其中有（Ａ）１﹒０３萬名新生，來自新收購的

貴州大學科技學、鶴壁汽車工程職業學院、蘇州托普信息技術學院、銀川能源學院的貢獻，而原

有學院亦有３﹒８３萬名新生，相信此與該集團以交通、應用技術、傳媒為主，與傳統學科有所

不同，是為有若干青年人可選擇的實用學科，發展其所能、所長。

再看更早發布業績的兩大內地教育經營企業的發展和表現，其中（二）睿見教育

（０６０６８）於截至２０１９年２月為止的２０１９至２０２０年度的中期股東應佔溢利，為

１﹒９２億元，同比增長３２﹒３％，較１８至１９年度同期多賺３５﹒５３％至１﹒４５億元

少增３﹒２２個百分點。

睿見教育以招生人數衡量則為華南地區經營高端小學及中學的最大民辦教育集團之一，最令

人感到興趣的是提供一系列包括體育、藝術、音樂和中國文化等校本選修課程，其中東莞市光明

中學男籃於２０１９年初高中籃球比賽進入決賽四強。

而（三）楓葉教育（０１３１７）於截至２０１９年２月底為止的２０１９至２０２０年純

利２﹒８４億元的升幅為２０﹒３４％，比對上一個年度少增１３個百分點，在所賺幅度無疑比

睿見教育低１２個百分點，賺額卻比睿見多約９２００萬元。

從業務經營層面看，睿見收入８﹒５５億元同比增長４１﹒４％，較楓葉７﹒４４億元所增

的１７﹒９１％要高；但楓葉的學費及寄宿費收入６﹒３１億元同比增長１１﹒７９％，相對於

睿見的５﹒７９億元和上升３８﹒８％，同樣是額度是楓葉高，增幅為睿見快。



＊睿見主項體育藝術音樂楓葉有加中認證＊



楓葉教育的高中（１０至１２年級）分別獲加拿大英屬哥倫比亞省ＢＣ省教育部及中國教育

機關認證，使畢業生同時獲授完全認可的ＢＣ省文憑及中國文憑，而楓葉教育集團獲

Ａｄｖａｎｃｅ ＥＤ企業體系認證。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

