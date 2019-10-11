《異動股》魯大師掛牌翌日再飆近１９％，兩日累漲約３倍

《經濟通通訊社１１日專訊》魯大師（０３６０１）現飆１８﹒６％，報１０﹒２元，較招

股價２﹒７元高２﹒８倍，盤中更高見１０﹒９元；成交約１１８２萬股，涉資１﹒１６億元。

以現價計，每手１０００股，不計手續費，每手賺７５００元。

其他半新股個別走，百威亞太（０１８７６）揚１﹒４３％，報３１﹒９５０元；ＬＦＧ投

資（０３９３８）軟１﹒１２％。

現時，恆生指數報２６００６，升２９８點或升１﹒１６％，主板成交７４﹒３１億元。國

企指數報１０３６０，升１４２點或升１﹒３９％。

上證綜合指數報２９５４，升６點或升０﹒２２％，成交１１７﹒２７億元人民幣。

深證成份指數報９６４８，升１０點或升０﹒１１％，成交２２４﹒５４億元人民幣。



近半月上市之半新股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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百威亞太 （０１８７６） ３１﹒９５０元 升１﹒４３％

ＬＦＧ投資（０３９３８） ０﹒８８０元 跌１﹒１２％

ＴＢＫＳ （０１９６０） ０﹒４０５元 無升跌

瀛海集團 （０８６６８） ０﹒１６０元 跌１﹒２３％

復宏漢霖 （０２６９６） ４４﹒２５０元 升１﹒８４％



Ｓ＆Ｔ （０３９２８） １﹒０１０元 跌１﹒９４％

恆新豐控股（０１９２０） ０﹒１５７元 無升跌

晉商銀行 （０２５５８） ２﹒１２０元 無升跌

中匯集團 （００３８２） ３﹒６９０元 跌０﹒２７％

康特隆 （０１９１２） １﹒５００元 跌０﹒６６％

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（ｊｔ）

