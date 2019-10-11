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11/10/2019 09:41

《異動股》貿易談判進展良好，瑞聲急漲近６％，暫表現最佳藍籌

　　《經濟通通訊社１１日專訊》瑞聲科技（０２０１８）昨日急漲逾６％後，現價續升
５﹒６１％，報４７﹒１元，暫表現最佳藍籌；成交約２３１萬股，涉資１﹒０８億元，主動買
盤７０％。
　　美國總統特朗普表示，美中高級別經貿磋商首日進行得非常順利，將在周五會見中國國務院
副總理劉鶴。
　　特朗普續稱，劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽的談判將在周五繼續。如果今次談判
沒有進展，美國將從１０月１５日開始將大約２５００億美元中國商品的關稅稅率從２５％提高
到３０％。從１２月１５日開始，對另外１６００億美元中國商品亦將提高關稅。
　　現時，恆生指數報２５９９３，上升２８５點或上升１﹒１１％，主板成交１１４﹒９０億
元。國企指數報１０３５６，上升１３８點或上升１﹒３５％。
　　上證綜指報２９５１，上升３點或上升０﹒１１％，成交１９８﹒８７億元人民幣。
　　深成指報９６３３，下跌４點或下跌０﹒０５％，成交３８３﹒３２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１１﹒６８元　　　上升１﹒３９％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒５８元　　　上升３﹒５７％
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒５８元　　　無升跌
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒０８元　　　上升１﹒８９％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒３１元　　　上升２﹒３４％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　９﹒６９元　　　上升５﹒９０％
　　富智康　　（０２０３８）　　　０﹒９８元　　　上升１﹒０３％
　　舜宇光學　（０２３８２）　１１９﹒８０元　　　上升２﹒０４％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒２０元　　　上升１﹒２７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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