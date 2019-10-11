《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》浙江省財政廳日前宣布，為吸引社會資本
投資浙江特色小鎮重大項目建設，最新設立了省特色小鎮產業金融聯動發展基金，由浙江省轉型
升級產業基金出資１０億元（人民幣．下同），帶動市縣及社會資本共同投資，總規模１００億
元。
特色小鎮基金採取定向基金、非定向基金相結合的模式給予支持。其中，基金投資運作期限
最長不超過８年，期滿後，特色小鎮基金將以股權轉讓、股票減持、股東回購以及解散清算等方
式退出所投項目，對項目實現預定政策目標的，還將按約定讓利給基金管理人。
11/10/2019 10:38
【駐滬專電】浙江設立特色小鎮基金，總規模１００億元
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》浙江省財政廳日前宣布，為吸引社會資本
投資浙江特色小鎮重大項目建設，最新設立了省特色小鎮產業金融聯動發展基金，由浙江省轉型
升級產業基金出資１０億元（人民幣．下同），帶動市縣及社會資本共同投資，總規模１００億
元。
特色小鎮基金採取定向基金、非定向基金相結合的模式給予支持。其中，基金投資運作期限
最長不超過８年，期滿後，特色小鎮基金將以股權轉讓、股票減持、股東回購以及解散清算等方
式退出所投項目，對項目實現預定政策目標的，還將按約定讓利給基金管理人。
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