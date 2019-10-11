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11/10/2019 14:32

【駐滬專電】臨港管委會：力爭把新片區打造成外國人才試驗區

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》臨港管委會組織人事辦楊武今日在
「２０１９臨港新片區招商推介會」上表示，未來要力爭把新片區打造成外國人才試驗區，使外
國人才在新片區實現真正的對標國際、安居樂業。
　　臨港管委會專職副主任武偉在同一場合表示，要在政策制定、行政審批、項目落地等方面努
力跑出「臨港加速度」，通過一系列的制度創新，將臨港打造成高端服務業、前沿產業集群、海
內外人才高地、洋山特殊綜合保稅區，實現建設特殊經濟功能區和現代化新城的目標。

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