《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》臨港新片區管委會專職副主任武偉今日在
「２０１９臨港新片區招商推介會」上表示，在行政審批上，要努力創造「臨港速度」。比如，
上海特斯拉超級工廠項目從簽署項目投資協議到土地摘牌只用了３個月。國產版特斯拉有望今年
年底上市。現時臨港管委會正努力把特斯拉的審批速度在更大的範圍內逐步進行推廣。舉例來說
，新奧動力微型燃氣輪機研制項目從摘得土地到取得建設用地批准書、規劃許可證、建設工程規
劃和施工許可證，僅用了５天時間。
11/10/2019 14:51
【駐滬專電】臨港：努力把特斯拉的審批速度在更大範圍內逐步推廣
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》臨港新片區管委會專職副主任武偉今日在
「２０１９臨港新片區招商推介會」上表示，在行政審批上，要努力創造「臨港速度」。比如，
上海特斯拉超級工廠項目從簽署項目投資協議到土地摘牌只用了３個月。國產版特斯拉有望今年
年底上市。現時臨港管委會正努力把特斯拉的審批速度在更大的範圍內逐步進行推廣。舉例來說
，新奧動力微型燃氣輪機研制項目從摘得土地到取得建設用地批准書、規劃許可證、建設工程規
劃和施工許可證，僅用了５天時間。
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