【駐滬專電】上海銀行與浦東新區國資委簽署金融合作協議

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海銀行（滬：６０１２２９）日前與浦
東新區國資委署金融機構合作協議，為浦東科技創新投資基金及後續子基金的托管服務業務提供
服務，包括資金保管、資金清算、投資監督、會計核算等傳統服務，同時也為該基金提供資產的
保值增值、投融資等個性化服務。
上海銀行表示，將積極參與浦東新區重大、重點建設項目建設，為社會公共事業與民生保障
項目配套金融支撐。
|生財有道11/10/2019
倡25折平賣公屋 租戶升呢做業主
|FOCUS11/10/2019
【FOCUS】侵侵暫「交卷」 初選再變臉?
|生財有道11/10/2019
【嚟緊炒D乜】深控下半年有多個項目入帳 中線有望挑戰3.6元
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】李兆波：首要落實官員問責制 「明日大嶼」難以實行
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：政府不傾向派錢 中產失信心料明年現移民潮
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：料推租津助基層 收地無助解決短期房屋問題
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰