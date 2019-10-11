【駐滬專電】上海銀行與浦東新區國資委簽署金融合作協議

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海銀行（滬：６０１２２９）日前與浦

東新區國資委署金融機構合作協議，為浦東科技創新投資基金及後續子基金的托管服務業務提供

服務，包括資金保管、資金清算、投資監督、會計核算等傳統服務，同時也為該基金提供資產的

保值增值、投融資等個性化服務。

上海銀行表示，將積極參與浦東新區重大、重點建設項目建設，為社會公共事業與民生保障

項目配套金融支撐。

