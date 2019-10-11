  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/10/2019 16:11

【駐滬專電】上海銀行與浦東新區國資委簽署金融合作協議

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》上海銀行（滬：６０１２２９）日前與浦
東新區國資委署金融機構合作協議，為浦東科技創新投資基金及後續子基金的托管服務業務提供
服務，包括資金保管、資金清算、投資監督、會計核算等傳統服務，同時也為該基金提供資產的
保值增值、投融資等個性化服務。
　　上海銀行表示，將積極參與浦東新區重大、重點建設項目建設，為社會公共事業與民生保障
項目配套金融支撐。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道11/10/2019
倡25折平賣公屋 租戶升呢做業主
FOCUS11/10/2019
【FOCUS】侵侵暫「交卷」 初選再變臉?
生財有道11/10/2019
【嚟緊炒D乜】深控下半年有多個項目入帳 中線有望挑戰3.6元
香港政情11/10/2019
【施政前瞻】李兆波：首要落實官員問責制 「明日大嶼」難以實行
香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：政府不傾向派錢 中產失信心料明年現移民潮
香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：料推租津助基層 收地無助解決短期房屋問題
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金