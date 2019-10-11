【駐滬專電】第一太平戴維斯：上海三季末寫字樓空置率創十年新高

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》第一太平戴維斯今日發布的上海三季度寫

字樓市場報告指，三季度上海核心商務區有兩個寫字樓項目入市，帶來２２﹒７萬平方米辦公面

積，將核心商務區市場存量推升至９２０萬平方米。由於新項目去化較慢，核心商務區甲級寫字

樓平均空置率較二季度上升１﹒３個百分點至１３﹒２％，創十年新高。

數據顯示，三季度核心商務區寫字樓淨吸納量為８﹒３萬平方米，同比下降３２％。至此，

今年首三個季度累計淨吸納量達２７﹒９萬平方米，較去年同期下滑５２％。

供過於求局面加之需求放緩，逼使業主採取以價換量措施來保證出租率。三季度核心商務區

甲級寫字樓租金環比再跌０﹒２％至每平方米每天８﹒９５元人民幣。



＊非核心商務區空置率、租金環比同降＊



非核心商務區方面，三季度只有一個新項目入市，為市場帶來１﹒４萬平方米新增供應，將

非核心區域寫字樓存量推升至４２０萬平方米。

由於新增供應體量有限，三季度非核心商務區寫字樓平均空置率較二季度下降１﹒１個百分

點至２８﹒８％；同期租金指數環比下跌０﹒７％，至每平方米每天５﹒７６元人民幣。

第一太平戴維斯預計，四季度上海甲級寫字樓市場（包括核心與非核心區域）還將迎來約

１１０萬平方米新增供應，大量未來供應加之需求放緩將繼續推升未來寫字樓空置水平。

此外，由於業主傾向於提供更長的裝修期等優惠舉措來變相下調租金，因此預計未來市場平

均寫字樓面價將維穩，而實際有效租金將繼續下行。

