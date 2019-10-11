《午市前瞻》受中美貿談正面消息刺激，港股有力挑戰２７０００點

《經濟通通訊社１１日專訊》為期兩日的中美高級別官員談判正在展開，而美國總統特朗普

也稱將於今日與國務院副總理劉鶴會面，消息再度刺激市場，道指隔晚（１０日）收漲１５０點

。市場氣氛樂觀，帶動恆指今早高開２７８點報２５９８６點，重上１０天線

（約２５９３８點）。其後油股及本地地產股急漲，推動恆指漲幅進一步擴大，曾最多飆５７２

點，高見２６２５０點，收復五十天線（約２６１８３點），最終恆指半日收報２６２７１點，

升５６３點或升２﹒１９％，主板成交５２５﹒９０億元。國企指數報１０４２７點，升２０８

點或升２﹒０４％。

上證綜指半日收報２９６０點，升１２點或升０﹒４４％，成交９５７﹒０６億人幣。

深成指半日收報９６５６點，升１８點或升０﹒１９％，成交１５７４﹒４４億人幣。

重磅股方面普遍上揚，此前被瑞銀降級遭重挫的匯控（００００５）繼續有北水追捧，反彈

２﹒５２％，報５８﹒９元；騰訊（００７００）獲多間券商看好，半日上揚２﹒２６％，報

３２６元；友邦（０１２９９）亦漲２﹒０２％，報７３﹒１５元，重上２５０天線；建行

（００９３９）升２﹒３３％，報６﹒１４元；中移動（００９４１）升１﹒６１％，報

６６﹒２５元。



＊市場憧憬中美貿談，手機設備股普遍急漲＊



美國總統特朗普表示，目前中美貿易磋商進展非常順利。美國商會國際事務主管薄邁倫認為

，中美代表正爭取達成初步成果，有望達成滙率協議。消息帶動相關手機設備股向上，瑞聲（０

２０１８）急漲４﹒０４％，報４６﹒４元；丘鈦（０１４７８）升２﹒８４％，報

９﹒４１元；舜宇（０２３８２）微升０﹒６８％，報１１８﹒２元；通達（００６９８）揚１

﹒７２％，報０﹒５９元。

中美貿易氣氛降溫，亦有可能暫緩下周對中國貨品加徵的關稅，今日離岸人民幣（ＣＮＨ）

走高，升破７﹒１元關口位。消息帶動一眾內房上揚，融創（０１９１８）漲４﹒９２％，報

３４﹒１元，為表現最佳國指股；潤地（０１１０９）揚２﹒６２％，報３５﹒２５元；中海外

（００６８８）升２﹒３８％，報２５﹒８５元；恆大（０３３３３）升２﹒２２％，報

１７﹒５２元；龍湖（００９６０）升２﹒４３％，報３１﹒６５元。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）秘書長巴爾金表示，可能會採取行動平衡原油市場，甚至會延

長減產。市場憧憬油組明年減產及中美貿易談判進展，「三桶油」齊漲，中海油（００８８３）

漲３﹒６５％，報１１﹒９２元；中石油（００８５７）亦揚３﹒５％，報４﹒１４元；中石化

（００３８６）則升２﹒８６％，報４﹒６８元。其他石油相關股走勢亦不錯，中海油服

（０２８８３）升６﹒１８％，報９﹒９６元；中石化油服（０１０３３）走高１﹒２３％，報

０﹒８２元。



＊本地地產股普遍反彈，石藥急瀉領跌藍籌＊



近日，多間商場因香港發生示威運動而提早關門，本地地產一度受壓，今早亦隨大市反彈。

早前領展（００８２３）回應媒體，集團現正積極為受影響的租戶提供紓緩措施，半日升

２﹒２４％，報８２﹒３元；而港鐵（０００６６）亦指，會為相關商戶題公調整租金方案，半

日升２﹒９３％，報４３﹒９５元。九置（０１９９７）則漲４﹒１８％，報４３﹒６元，為表

現最佳藍籌；信置（０００８３）揚３﹒４４％，報１２﹒０２元；長實（０１１１３）升

３﹒５４％，報５２﹒６５元。

近日，銀保監會表示，為提升銀行保險機構消費者權益保護工作水平，營造公平公正的市場

秩序，將整治銀行保險業侵害消費者權益亂象。消息刺激內險股普漲，財險（０２３２８）暫表

現最好內險升４﹒７％，報９﹒５８元；平保（０２３１８）和國壽（０２６２８）亦隨市上揚

，分別升２﹒０９％及升２﹒８９％，報９３元和報１８﹒５元；新華保險（０１３３６）則升

２﹒７３％，報３２元。

藥股今日榮辱互見，本周三（９日）國家衞健委印發《第一批鼓勵仿製藥品目錄》，鼓勵仿

製和研發仿製藥品。但內地上市的藥股龍頭恆瑞醫藥，卻叫停個別仿制藥項目，引起市場擔憂。

石藥（０１０９３）急跌７﹒０３％，報１５﹒８６元，為表現最差藍籌及國指股；中生製藥（

０１１７７）軟０﹒９２％，報１０﹒７６元；石四藥（０２００５）跌１﹒１％，報

６﹒２８元；翰森製藥（０３６９２）漲升３﹒４％，報２４﹒３元；藥明生物（０２２６９）

亦升１﹒７９％，報８２﹒６５元。



＊李偉傑：蘋果新手機銷量勝預期，瑞聲待４３元吸納＊



港股今早高開３１０點，及後維持升勢，重返２６０００點水平。財經分析員李偉傑接受《

經濟通通訊社》訪問時表示，目前大市升超過５００點，受中美貿易談判或達成初步協議消息帶

動；加上近１個月大市長期積弱，昨日更見近期低位，只要有好消息推動，大市反彈力度自然更

強。他續稱，早前有外電報道指中美擬達成匯率協議，令人民幣回升，其在岸價更升破

７﹒１元關口位，也是刺激大市回暖一大因素。他認為，如果貿易談判再出現正面消息，下星期

恆指應可上望２７０００點。相反，若談判破裂，恆指或下試２５０００點。

手機設備股近期回暖，李偉傑認為該板塊受貿易談判的正面消息帶動，加上近期蘋果公司推

出的「ｉＰｈｏｎｅ １１」銷量超預期，相關板塊自然受刺激反彈。他推薦瑞聲科技

（０２０１８），認為該公司繼續向鏡頭業務擴展，相信能增加公司收入。他指該股可待回調至

４３元吸納，短線上望４７元，中長線則望５４元，止蝕價３９元。（ｋｓ，ｆｚ）

