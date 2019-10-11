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即市新聞

11/10/2019 15:01

《美元走勢－羅明立》英鎊趁美元下跌強烈反彈，惟後市不宜高追

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒１３　　　１０７﹒８２　　　１０７﹒８６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０１９　　　１﹒１００３　　　１﹒１００７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２４５７　　　１﹒２４２２　　　１﹒２４３７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９８２　　　０﹒９９５０　　　０﹒９９６３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４３６　　　７﹒８３９９　　　７﹒８４１６

　　《美元走勢》美國總統特朗普表示周五（１１日）會接見中國貿易談判代表團，更有可能取
消將中國列為匯率操縱國，紓緩投資者的憂慮，美股連續第二日上升。美國國債收益率昨日
（１０日）上升，１０年期美債息上升７﹒６個點子至１﹒６６３％。倘若中美貿易衝突未有惡
化，預期美聯儲並不急於放寬貨幣政策，對美元有支持作用；否則，投資者將會期望美聯儲持續
減息穩定金融市場，防止經濟下滑。
　　英國８月工業產出按月下跌０﹒６％，低於預期的下跌０﹒１％；８月製造業產出按月下跌
０﹒７％，亦遜於市場預期的持平。不過，英國８月ＧＤＰ年度化增長達到１﹒１％，高於預期
的０﹒９％。英國首相約翰遜昨日與愛爾蘭總理瓦拉德卡會面。瓦拉德卡形容會面非常正面，相
信有機會於１０月底前達成脫歐協議，讓英國有序脫離歐盟。歐盟談判代表巴尼耶和英國脫歐事
務大臣柏建熙於今日會在布魯塞爾再會面。英國政府仍努力於月底脫歐期限前達成協議，降低市
場不明朗因素，英鎊趁美元下跌強烈反彈。英國首相約翰遜將用盡方法如期「脫歐」，後市英鎊
仍然反覆，不宜高追。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒００　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒６０
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０５０　　　１﹒０９２０　　　１﹒１１００
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２３７０　　　１﹒２５２０　　　１﹒２３１０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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