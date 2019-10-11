《美元走勢－羅明立》英鎊趁美元下跌強烈反彈，惟後市不宜高追

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒１３ １０７﹒８２ １０７﹒８６

歐元╱美元 １﹒１０１９ １﹒１００３ １﹒１００７

英鎊╱美元 １﹒２４５７ １﹒２４２２ １﹒２４３７

美元╱瑞郎 ０﹒９９８２ ０﹒９９５０ ０﹒９９６３

美元╱港元 ７﹒８４３６ ７﹒８３９９ ７﹒８４１６



《美元走勢》美國總統特朗普表示周五（１１日）會接見中國貿易談判代表團，更有可能取

消將中國列為匯率操縱國，紓緩投資者的憂慮，美股連續第二日上升。美國國債收益率昨日

（１０日）上升，１０年期美債息上升７﹒６個點子至１﹒６６３％。倘若中美貿易衝突未有惡

化，預期美聯儲並不急於放寬貨幣政策，對美元有支持作用；否則，投資者將會期望美聯儲持續

減息穩定金融市場，防止經濟下滑。

英國８月工業產出按月下跌０﹒６％，低於預期的下跌０﹒１％；８月製造業產出按月下跌

０﹒７％，亦遜於市場預期的持平。不過，英國８月ＧＤＰ年度化增長達到１﹒１％，高於預期

的０﹒９％。英國首相約翰遜昨日與愛爾蘭總理瓦拉德卡會面。瓦拉德卡形容會面非常正面，相

信有機會於１０月底前達成脫歐協議，讓英國有序脫離歐盟。歐盟談判代表巴尼耶和英國脫歐事

務大臣柏建熙於今日會在布魯塞爾再會面。英國政府仍努力於月底脫歐期限前達成協議，降低市

場不明朗因素，英鎊趁美元下跌強烈反彈。英國首相約翰遜將用盡方法如期「脫歐」，後市英鎊

仍然反覆，不宜高追。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒００ １０６﹒７０ １０８﹒６０

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０５０ １﹒０９２０ １﹒１１００

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２３７０ １﹒２５２０ １﹒２３１０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

