【本港樓市】高檔零售業撤核心區舖，尖沙咀現棄租

本地社會爭議持續，直接衝擊零售業，奢侈品放棄核心區舖，令舖市面對極大壓力。尖沙咀

核心零售區頻現棄租及短租，其中周大福（０１９２９）棄租星光行地下舖位；而廣東道亦出現

約滿減價短租情況。

其中尖沙咀星光行地下３、４號舖，面積約２１００呎，周大福於２０１１年租用，當時月

租約８０餘萬元，及後加租至約１３０萬元，租約至本月中完結，近日該品牌在店外已貼上租約

期滿結束營業的告示。《香港經濟日報》

