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11/10/2019 08:04

【本港樓市】高檔零售業撤核心區舖，尖沙咀現棄租

　　本地社會爭議持續，直接衝擊零售業，奢侈品放棄核心區舖，令舖市面對極大壓力。尖沙咀
核心零售區頻現棄租及短租，其中周大福（０１９２９）棄租星光行地下舖位；而廣東道亦出現
約滿減價短租情況。
　　其中尖沙咀星光行地下３、４號舖，面積約２１００呎，周大福於２０１１年租用，當時月
租約８０餘萬元，及後加租至約１３０萬元，租約至本月中完結，近日該品牌在店外已貼上租約
期滿結束營業的告示。《香港經濟日報》

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